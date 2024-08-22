Acre enfrenta seca extrema e rio está próximo de menor marca histórica

Seca no Acre atinge níveis históricos Crédito: Defesa Civil/Acre

O nível do rio Acre está a apenas 12 centímetros da menor cota já registrada na história, 1,25 m, em outubro de 2022. Segundo a Defesa Civil de Rio Branco, o nível chegou a 1,37 m na capital nesta quarta-feira (21). A situação é considerada preocupante. O Acre vive uma das piores secas de sua história, situação que levou a Defesa Civil Nacional reconhecer a situação de emergência em quase todo o estado. Das 22 cidades acrianas, Rio Branco, a capital, é a única exceção.

Com o reconhecimento, as prefeituras podem pedir recursos ao governo federal para ações da Defesa Civil. Segundo a CPT (Comissão Pastoral da Terra), os impactos da seca extrema são notados nas duas bacias que formam o rio Acre: a do Purus e a do Juruá, colocando em risco o acesso de comunidades à água potável e alimentos. O órgão informa que em muitos pontos onde havia água hoje existem grandes bancos de areia às margens dos rios.

O governo do Acre decretou na terça-feira (20) situação de emergência em saúde pública devido à intensificação da seca, fumaça e da condição vulnerável da população por causa do consumo de água imprópria. A medida, publicada no Diário Oficial do Estado, autoriza a adoção de ações emergenciais.

Além da escassez hídrica, o estado enfrenta o aumento de focos de incêndio, em uma condição climática com baixos índices de chuva, altas temperaturas e umidade relativa do ar reduzida. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o ambiente é propício para a proliferação de bactérias, o que causa surto de doenças infecciosas.

"É importante entender que a fumaça e a baixa umidade do ar podem causar vários problemas de saúde. A fumaça contém partículas finas que podem irritar os olhos, nariz e garganta, além de agravar doenças respiratórias como asma e bronquite. Já a baixa umidade do ar pode ressecar as vias aéreas respiratórias e a pele, além de aumentar o risco de infecções respiratórias", diz Marcos Malveira, coordenador do Centro de Operações de Emergência em Saúde do estado.