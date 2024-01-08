Acidente entre caminhão e ônibus mata mais de 20 pessoas na Bahia

Um acidente grave envolvendo um caminhão, que transportava manga, e um ônibus de viagem deixou 24 pessoas mortas e seis feridas na noite deste domingo (7), no norte da Bahia. Crédito: Brigada Anjos Jacuipenses

Um acidente grave envolvendo um caminhão, que transportava manga, e um ônibus de viagem deixou pelo menos 25 pessoas mortas e cinco feridas na noite deste domingo (7), no norte da Bahia, na BR 324, Km 381, no município de São José de Jacuípe.

Até o momento, das vítimas que faleceram no acidente, 22 eram passageiros do ônibus e três estavam no caminhão. O coordenador da Brigada Anjos Jacuipenses, Lucival Souza, atuou no resgate das vítimas e contou ao g1 Bahia que o acidente aconteceu por volta das 22h30 da noite, sentido Jacobina. Uma das pessoas veio a falecer após ser levada para um hospital na região.

Um acidente grave envolvendo um caminhão, que transportava manga, e um ônibus de viagem deixou 24 pessoas mortas e seis feridas na noite deste domingo (7), no norte da Bahia. Crédito: Brigada Anjos Jacuipenses

Segundo a Brigada Anjos Jacuipenses, uma das pessoas feridas foi encaminhada ao hospital em Capim Grosso, já as outras cinco foram levadas para a Unidade de Saúde de Nova Fátima. Não há mais informações sobre o estado de saúde dessas pessoas.