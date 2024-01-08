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BR 324

Acidente entre caminhão e ônibus mata mais de 20 pessoas na Bahia

Pelo menos 25 pessoas faleceram e seis ficaram feridas em acidente em Norte da Bahia na noite deste domingo (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2024 às 07:54

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 07:54

Um acidente grave envolvendo um caminhão, que transportava manga, e um ônibus de viagem deixou 24 pessoas mortas e seis feridas na noite deste domingo (7), no norte da Bahia.
Um acidente grave envolvendo um caminhão, que transportava manga, e um ônibus de viagem deixou 24 pessoas mortas e seis feridas na noite deste domingo (7), no norte da Bahia. Crédito: Brigada Anjos Jacuipenses
Um acidente grave envolvendo um caminhão, que transportava manga, e um ônibus de viagem deixou pelo menos 25 pessoas mortas e cinco feridas na noite deste domingo (7), no norte da Bahia, na BR 324, Km 381, no município de São José de Jacuípe.
Até o momento, das vítimas que faleceram no acidente, 22 eram passageiros do ônibus e três estavam no caminhão. O coordenador da Brigada Anjos Jacuipenses, Lucival Souza, atuou no resgate das vítimas e contou ao g1 Bahia que o acidente aconteceu por volta das 22h30 da noite, sentido Jacobina.  Uma das pessoas veio a falecer após ser levada para um hospital na região.
Um acidente grave envolvendo um caminhão, que transportava manga, e um ônibus de viagem deixou 24 pessoas mortas e seis feridas na noite deste domingo (7), no norte da Bahia.
Um acidente grave envolvendo um caminhão, que transportava manga, e um ônibus de viagem deixou 24 pessoas mortas e seis feridas na noite deste domingo (7), no norte da Bahia. Crédito: Brigada Anjos Jacuipenses
Segundo a Brigada Anjos Jacuipenses, uma das pessoas feridas foi encaminhada ao hospital em Capim Grosso, já as outras cinco foram levadas para a Unidade de Saúde de Nova Fátima. Não há mais informações sobre o estado de saúde dessas pessoas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ao g1 Bahia que, por volta das 6h30 desta segunda-feira (8), a pista ainda seguia interditada.

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