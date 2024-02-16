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Braço esmagado

Acidente em parque de diversões deixa jovem gravemente ferido na Bahia

Jovem ficou ferido após brinquedo apresentar uma falha e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros; vítima corre risco de ter braço amputado

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 11:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 fev 2024 às 11:58
Um jovem de 20 anos foi hospitalizado e corre risco de perder o braço após um acidente em parque de diversões de Salvador.
Um jovem de 20 anos foi hospitalizado e corre risco de perder o braço após um acidente em parque de diversões de Salvador. Crédito: Reprodução
Um jovem de 20 anos foi hospitalizado e corre risco de perder o braço após um acidente em parque de diversões de Salvador.
A vítima teve o braço esmagado após uma falha em uma peça de um brinquedo, segundo testemunhas. Não há clareza sobre o que ocorreu com o equipamento até o momento. O caso ocorreu em um parque itinerante localizado no Campo do Pronaica na noite desta quinta-feira (15).
Equipes de resgate foram acionadas para retirar o jovem do brinquedo. Ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Geral do Estado e seguia internado na manhã desta sexta (16).
A irmã da vítima, uma garota de 17 anos, foi socorrida com um ferimento leve no braço e recebeu alta. A informação foi dada por parentes da vítima à TV Bahia.
O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave, resultando em perda ou inutilização de membro. Dirigentes do parque serão ouvidos e o equipamento será periciado por equipes da 13ª DT de Cajazeiras.
A Secretaria de Saúde da Bahia foi procurada para informar o estado de saúde do jovem, mas não deu retorno até o momento.
O UOL não conseguiu encontrar representantes do parque até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

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