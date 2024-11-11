6 filmes para entender relações e políticas internacionais

Filmes mostram como decisões políticas influenciam o cenário global (Imagem: Syda Productions | Shutterstock) Crédito:

Em um mundo interconectado e globalizado, determinadas situações que ocorrem dentro de um país afetam não apenas a própria política interna, mas todo o sistema global. Por conta disso, as relações internacionais e a geopolítica são áreas muito dinâmicas, que mudam constantemente a partir de pronunciamentos políticos, oscilações econômicas e ações individuais das nações mais ou menos poderosas.

Uma das formas mais fáceis e divertidas de entender mais sobre relações internacionais e geopolítica é por meio do cinema, com obras audiovisuais que abordam o tema contando histórias reais e fictícias que têm esses movimentos políticos como pano de fundo. Nesse cenário, João Alfredo Lopes Nyegray, coordenador do curso de Comércio Exterior e professor de Relações Internacionais da Universidade Positivo (UP), indica alguns filmes para entender melhor essas relações pelo mundo.

1. A Soma de Todos os Medos (2002)

“A Soma de Todos os Medos” explora o impacto devastador de um ataque nuclear planejado para acirrar as tensões entre EUA e Rússia (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures) Crédito:

Com atuações de Morgan Freeman e Ben Affleck, o filme mostra um grupo terrorista que encontrou uma bomba nuclear e planeja usá-la no Super Bowl, final da liga de futebol americano dos Estados Unidos, iniciando a Terceira Guerra Mundial, com intenção de colocar os EUA e a Rússia em rota de colisão.

Onde assistir: Prime Video, Google Play Filmes e Apple TV.

2. O Jardineiro Fiel (2005)

“O Jardineiro Fiel” traz uma crítica às relações entre governos e a indústria farmacêutica em um cenário de conspirações e desconfianças (Imagem: Reprodução digital | Mars Distribution) Crédito:

A obra é baseada em um romance no qual um diplomata investiga, por conta própria, o assassinato de sua esposa, e acaba descobrindo o que há por trás da rede de relações entre o governo britânico e as companhias farmacêuticas.

“Podemos relacioná-lo em como a Rússia foi feroz ao defender a vacinação contra a COVID-19 com o uso da Sputnik, criada em seu país. O filme também nos leva a cogitar se medicamentos não são testados em populações vulneráveis”, alerta o professor.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV e YouTube.

3. Senhor das Armas (2005)

O impacto do comércio de armas no cenário geopolítico é destaque em “Senhor das Armas” (Imagem: Reprodução digital | Lions Gate Films Inc.) Crédito:

Com Nicolas Cage como protagonista, o longa-metragem conta a história de um traficante de armas que vende os itens de um arsenal desprotegido da ex-União Soviética após seu desmembramento, aproveitando para tornar-se milionário com o fim da Guerra Fria.

“Atualmente, o tráfico de armas e drogas estão entre os negócios internacionais mais rentáveis, movimentando bilhões anualmente. É também o setor armamentista e sua importância para algumas economias que explica a necessidade que algumas nações têm de estar sempre em guerra”, explica Nyegray.

Onde assistir: Prime Video.

4. Capitão Phillips (2013)

“Capitão Phillips” revela o drama da pirataria marítima (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Germany) Crédito:

Baseado em fatos reais , o filme exibe o sequestro de um navio petrolífero na costa da Somália, na África, organizado por piratas somalis. “Há alguns anos, a pirataria era bastante frequente nessa região, onde circulam inúmeros navios carregados de óleo. Essa obra permite compreender a razão pela qual tantas empresas de transporte abandonam nações instáveis”, destaca Nyegray.

Onde assistir: Prime Video, Netflix, Max e YouTube.

5. A Grande Aposta (2015)

“A Grande Aposta” explica com clareza a crise financeira de 2008, destacando a interconectividade da economia global (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures) Crédito:

O professor ressalta que essa obra retrata a crise econômica de 2008, explicando, de forma clara, como o mundo todo foi arrastado para um turbilhão financeiro que se iniciou nos EUA. “A interconectividade é uma característica importantíssima das relações internacionais atuais. Não são apenas produtos, serviços e informações que cruzam rapidamente o mundo, mas também as crises econômicas, que se tornaram muito mais contagiosas”, esclarece.

Onde assistir: Prime Video, Google TV e Apple TV.

6. O Espião Que Sabia Demais (2011)

“O Espião Que Sabia Demais” é um Crédito:

Baseado no romance homônimo de John le Carré, “O Espião Que Sabia Demais” é um thriller de espionagem ambientado durante a Guerra Fria. A trama gira em torno de um agente britânico George Smiley, encarregado de descobrir a identidade de um espião soviético infiltrado no alto escalão do serviço secreto britânico.

O longa explora a paranoia, as traições e os jogos psicológicos que caracterizavam as tensões entre o Ocidente e o Bloco Soviético. A obra nos faz refletir sobre o papel da espionagem na política internacional e como as relações de confiança e desconfiança entre as grandes potências influenciam decisões de segurança.

Onde assistir: Apple TV.