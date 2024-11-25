6 dicas para ensinar educação financeira a crianças

A educação financeira é um dos pilares para ensinar as crianças sobre a importância de economizar e investir no futuro. Por meio da técnica, os pequenos aprendem, desde cedo, a dar valor ao dinheiro. Assim, quando adultos, terão mais segurança para administrar as suas vidas, sabendo gastar com responsabilidade. Além disso, ter conhecimento financeiro evita desordem e problemas com dívidas.
“Saber o conceito de inteligência financeira nem sempre é saber aplicar. É importante se conhecer e identificar suas necessidades para entender seu perfil de consumidor e, a partir disso, criar um planejamento; caso contrário, gerará frustração, pois não será possível alcançar as metas estabelecidas. Estimular as crianças a entenderem suas necessidades enquanto pequenas permite que, quando adultas, tenham uma maior consciência sobre suas finanças […]”, explica Debora Naomi Inouye, partner and educational technology director do Hub Educacional Happy, voltado ao desenvolvimento de habilidades e competências do futuro.
A seguir, confira 6 passos para desenvolver a inteligência financeira nos pequenos!
1. Converse sobre dinheiro
Explique o papel do dinheiro, a necessidade de trabalhar e o esforço para conquistá-lo. Os conceitos precisam ser inseridos aos poucos para que a criança possa assimilá-los.
2. Faça brincadeiras lúdicas
O brincar estimula e ajuda a assimilar informações; brinque de ir ao mercado, por exemplo, e aborde noções de quantidade, valor e necessidade.
3. Estimule a compensação
Defina metas a serem cumpridas com base em compensação. Assim, poderá estimular autonomia e autogestão das finanças.
4. Ofereça mesada
Uma boa forma de estimular o entendimento pessoal e emocional com o dinheiro é disponibilizar um valor para a criança gastar ao longo do mês.
5. Compre um cofrinho
Forma de poupar dinheiro antiga, um cofrinho incentiva a juntar as primeiras economias.
6. Use exemplos do cotidiano
Ao fazer compras, inclua as crianças no processo. Mostre como comparar preços, planejar o orçamento e evitar compras por impulso. Isso ajuda a entender o valor das coisas e a tomar decisões conscientes.
Por Laíse Marcondes e Redação EdiCase