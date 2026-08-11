5 dicas para ajudar crianças e adolescentes na mudança de escola no meio do ano

Para Meire Nocito, nem sempre é possível evitar que os filhos passem por momentos difíceis ou mudanças ao longo da vida escolar. Porém, novas escolhas podem ampliar o universo de experiências e vínculos, enquanto a presença e o acompanhamento dos pais são importantes para ajudar os filhos a superar desafios e vislumbrar novas oportunidades de desenvolvimento socioemocional e cognitivo.