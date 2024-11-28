5 cursos de graduação e pós-graduação gratuitos fora do Brasil

Para quem sonha em estudar fora do Brasil, seja por meio de bolsas de estudos, intercâmbio profissional ou programas acadêmicos, há sempre uma nova chance à vista. Por isso, a Universidade do Intercâmbio, consultoria que presta atendimento a pessoas interessadas em estudar no exterior, lista alguns dos principais cursos abertos para brasileiros ainda em 2024, que abrangem diversas áreas de atuação e níveis de ensino. Confira!