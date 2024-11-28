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5 cursos de graduação e pós-graduação gratuitos fora do Brasil

Veja algumas das universidades que oferecem bolsas de estudos em diversas áreas

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 18:43

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 nov 2024 às 18:43
Universidades internacionais oferecem bolsas de estudos (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)
Universidades internacionais oferecem bolsas de estudos Crédito: Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
Para quem sonha em estudar fora do Brasil, seja por meio de bolsas de estudos, intercâmbio profissional ou programas acadêmicos, há sempre uma nova chance à vista. Por isso, a Universidade do Intercâmbio, consultoria que presta atendimento a pessoas interessadas em estudar no exterior, lista alguns dos principais cursos abertos para brasileiros ainda em 2024, que abrangem diversas áreas de atuação e níveis de ensino. Confira!

1. Graduação em Artes, Ciências, Negócios e Engenharia – Santa Clara University

Oferece bolsa full tuition (100%), acomodação , materiais e livros de estudo e subsídio.
  • Local: EUA
  • Prazo de inscrição: não definido
  • Requisitos: apresentar mérito acadêmico e ter aplicado para Early Action ou Early Decision 
  • Acesse o site oficial

2. Mestrado e doutorado em diversas áreas – University of New South Wales (UNSW)

A bolsa cobre as tuition fees e subsídio anual no valor de $38.438 dólares australianos.
  • Local:Austrália
  • Prazo de inscrição: 17/01/2025
  • Requisitos: ser um estudante internacional e estar começando um programa de mestrado ou doutorado na UNSW
  • Acesse o site oficial

3. Doutorado em Ciências da Saúde – University of New South Wales (UNSW)

Bolsa no valor de $42.500 por ano, que cobre tuition fees e acomodação.
  • Local: Austrália
  • Prazo de inscrição: não definido
  • Requisitos: estar começando um programa de doutorado na área na UNSW
  • Acesse o site oficial
A
A Crédito:

4. Doutorado em Educação e Inteligência Artificial – University of New South Wales (UNSW)

Bolsa no valor de $37.684 por ano, que cobre tuition fees e acomodação.
  • Local: Austrália
  • Prazo de inscrição: não definido
  • Requisitos: estar começando um programa de doutorado na área na UNSW
  • Acesse o site oficial

5. Doutorado em Ciências Materiais – University of New South Wales (UNSW)

Bolsa no valor de $37.684 por ano, que cobre tuition fees e acomodação.
  • Local:Austrália
  • Prazo de inscrição: não definido
  • Requisitos: estar começando um programa de doutorado na área na UNSW
  • Acesse o site oficial
Por Thais Santos

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