5 cursos de graduação e pós-graduação gratuitos fora do Brasil

Para quem sonha em estudar fora do Brasil, seja por meio de bolsas de estudos, intercâmbio profissional ou programas acadêmicos, há sempre uma nova chance à vista. Por isso, a Universidade do Intercâmbio, consultoria que presta atendimento a pessoas interessadas em estudar no exterior, lista alguns dos principais cursos abertos para brasileiros ainda em 2024, que abrangem diversas áreas de atuação e níveis de ensino. Confira!
1. Graduação em Artes, Ciências, Negócios e Engenharia – Santa Clara University
Oferece bolsa full tuition (100%), acomodação , materiais e livros de estudo e subsídio.
- Local: EUA
- Prazo de inscrição: não definido
- Requisitos: apresentar mérito acadêmico e ter aplicado para Early Action ou Early Decision
- Acesse o site oficial
2. Mestrado e doutorado em diversas áreas – University of New South Wales (UNSW)
A bolsa cobre as tuition fees e subsídio anual no valor de $38.438 dólares australianos.
- Local:Austrália
- Prazo de inscrição: 17/01/2025
- Requisitos: ser um estudante internacional e estar começando um programa de mestrado ou doutorado na UNSW
- Acesse o site oficial
3. Doutorado em Ciências da Saúde – University of New South Wales (UNSW)
Bolsa no valor de $42.500 por ano, que cobre tuition fees e acomodação.
- Local: Austrália
- Prazo de inscrição: não definido
- Requisitos: estar começando um programa de doutorado na área na UNSW
- Acesse o site oficial
4. Doutorado em Educação e Inteligência Artificial – University of New South Wales (UNSW)
Bolsa no valor de $37.684 por ano, que cobre tuition fees e acomodação.
- Local: Austrália
- Prazo de inscrição: não definido
- Requisitos: estar começando um programa de doutorado na área na UNSW
- Acesse o site oficial
5. Doutorado em Ciências Materiais – University of New South Wales (UNSW)
Bolsa no valor de $37.684 por ano, que cobre tuition fees e acomodação.
- Local:Austrália
- Prazo de inscrição: não definido
- Requisitos: estar começando um programa de doutorado na área na UNSW
- Acesse o site oficial
Por Thais Santos