Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 4 dicas para estudar para o vestibular com eficiência
Brasil

4 dicas para estudar para o vestibular com eficiência

Veja como ter uma rotina de estudos estratégica e equilibrada para alcançar o resultado esperado
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 abr 2026 às 13:13

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 13:13

Preparação adequada para o vestibular proporciona mais confiança e resistência para a maratona de provas (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock)
Preparação adequada para o vestibular proporciona mais confiança e resistência para a maratona de provas Crédito: Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock
A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para os principais vestibulares do Brasil requer prática e dedicação. Para isso, a realização de exercícios e simulados pode ajudar o estudante a se familiarizar com o modelo dos testes, elevando o nível de acertos nas respostas e as chances de conquistar a vaga almejada na graduação.
Além disso, a preparação adequada pode proporcionar mais confiança e resistência para a maratona de provas que o vestibulando terá ao longo do ano. Segundo Rodney Luzio, professor do Curso Anglo, adotar um plano de estudos eficaz é fundamental para a aprovação no vestibular. “É mais assertivo ter uma boa estratégia do que ter conhecimento de todos os assuntos”, afirma.
Por isso, abaixo, o professor lista 4 dicas para estudar para o Enem e os vestibulares de maneira eficiente e equilibrada. Confira!

1. Tenha um cronograma

Segundo Rodney Luzio, estudar por blocos — metodologia que envolve divisão de tempo de estudo por temas, intercalados com pequenos intervalos de descanso —, e não por horas corridas, é mais eficiente. Dessa forma, o aluno contempla o equilíbrio intencional, prática de alinhar a iniciativa de estudar com os objetivos pessoais, promovendo maior senso de propósito e realização.
“O jovem pode estudar teoria diariamente, de segunda a sexta-feira, em blocos de 30 minutos a 60 minutos e, em seguida, resolver exercícios, com o mesmo tempo de dedicação. Já aos sábados, pode fazer uma breve revisão, a partir de uma lista dos erros cometidos. Aos domingos, uma recomendação é estudar por meio de simulados, que reúnem todos os conteúdos e as práticas desenvolvidas durante a semana”, sugere.

2. Faça mais exercícios do que leitura com teoria

Praticar exercícios constantemente gera automatização cognitiva, ou seja, com essa prática, o aluno passa a reconhecer padrões de erros, facilitando a identificação do que precisa de maior atenção. A estratégia também ajuda a economizar tempo em interpretação de texto , pois o jovem começa a entender o principal assunto da questão com agilidade.
Por fim, o vestibulando aprende quando “abandonar” uma questão e seguir para a próxima, considerando o tempo de resolução de cada pergunta. “Criar familiaridade com os conteúdos é como mandar uma mensagem para o cérebro dizendo ‘já vi isso antes’, fazendo as ligações necessárias e tornando, assim, o momento de avaliação mais natural, pois fará parte da rotina”, pontua Rodney Luzio.
Ao anotar todos os erros, o estudante consegue qualificar a falha,identificandosefoi conceitual, de atenção oudefalta deestratégia (Imagem: mangpor2004 | Shutterstock)
Ao anotar todos os erros, o estudante consegue qualificar a falha,identificandosefoi conceitual, de atenção oudefalta deestratégia Crédito: Imagem: mangpor2004 | Shutterstock

3. Elabore um caderno de errose revise com frequência

Segundo o professor, um dos principais passos da aprendizagem é anotar todos os erros. Dessa forma, o aluno consegue qualificar a falha, identificando se foi conceitual, de atenção ou de falta de estratégia. Assim, o estudo se torna direcionado, priorizando o tempo para o que precisa ser priorizado ao longo do ano. Revisar, classificar, refazer e anotar padrões , em sequência estratégica, auxilia nesse processo.

4. Faça simulados

Na visão de Rodney Luzio, testar o que foi estudado por meio da realização de simulados representa treinamento para os exames. Essa ação sinaliza possíveis ajustes na estratégia de estudo e quando existe queda de desempenho. Por isso, uma recomendação do educador é que os simulados sejam realizados aos finais de semana, seguindo o cronograma de estudos.
“Essa estratégia ajuda a solidificar a resistência mental para as provas longas, na qual o aluno consegue gerir melhor o tempo e, acima de tudo, lapidar o controle emocional . Adotando esse método, o estudante não se abala facilmente diante de erros, além de conhecer os próprios limites psicológicos”, conclui.
Por Laura Ragazzi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pista do Aeroporto das Montanhas deve ter 1,3 mil metros e será instalada longe de obstáculos para os voos
Aeroporto das Montanhas é disputado por 28 empresas de 9 Estados e do DF
Imagem de destaque
Pedro vira intocável com Jardim e devolve BH para sua posição no Flamengo
Imagem de destaque
Oito em cada 10 pets adotados no Brasil vêm de resgates de rua ou redes informais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados