Motorista é preso após acidente que matou motociclista em Afonso Cláudio

A moto envolvida no acidente erra pilotada por Décio Clemente Pagio, que morreu no local Crédito: Redes sociais

Um motociclista de 61 anos, identificado pela Polícia Militar como Décio Clemente Pagio, morreu após ser atingido por um carro na ES 165, próximo ao bairro Vinte e Um, no município de Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo. O motorista, de 46 anos, testou positivo para a ingestão de bebida alcoólica e foi preso.

A polícia conta que, quando chegou ao local, o carro, um Volkswagen T-Cross, estava na contramão de direção e uma motocicleta, uma Honda Biz, parou a mais de dez metros do veículo. O corpo de Décio Clemente Pagio estava a cinco metros da moto. Ele morreu no local.

O motorista do carro foi atendido no local pelo Samu e, não havendo necessidade de ser levado ao hospital, segundo a polícia, realizou o teste do etilômetro. O resultado foi positivo, resultando no valor de 0,84 mg/L de álcool no sangue.

Ele foi levado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, com o agravante de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.