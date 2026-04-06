Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 165

Motorista é preso após acidente que matou motociclista em Afonso Cláudio

O motorista, de 46 anos, testou positivo para a ingestão de bebida alcoólica, que apontou 0,84 mg/L de álcool no sangue
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 abr 2026 às 14:33

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 14:33

Motociclista morre após ser atingido por carro; motorista é preso
A moto envolvida no acidente erra pilotada por  Décio Clemente Pagio, que morreu no local Crédito: Redes sociais
Um motociclista de 61 anos, identificado pela Polícia Militar como Décio Clemente Pagio, morreu após ser atingido por um carro na ES 165, próximo ao bairro Vinte e Um, no município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. O motorista, de 46 anos, testou positivo para a ingestão de bebida alcoólica e foi preso.
A polícia conta que, quando chegou ao local, o carro, um Volkswagen T-Cross, estava na contramão de direção e uma motocicleta, uma Honda Biz, parou a mais de dez metros do veículo. O corpo de Décio Clemente Pagio estava a cinco metros da moto. Ele morreu no local.
O motorista do carro foi atendido no local pelo Samu e, não havendo necessidade de ser levado ao hospital, segundo a polícia, realizou o teste do etilômetro. O resultado foi positivo, resultando no valor de 0,84 mg/L de álcool no sangue.
Ele foi levado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, com o agravante de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.
O corpo da vítima, de acordo com a Polícia Científica (PCIES), foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Venda Nova do Imigrante. Os veículos foram retirados da pista por familiares do motorista e da vítima. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Afonso Cláudio Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Indigestão? Conheça 9 chás para aliviar o desconforto
Imagem de destaque
7 dicas infalíveis para proteger sua energia no dia a dia
Imagem de destaque
Estoque de sangue atinge nível crítico em Linhares; veja como doar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados