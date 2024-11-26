Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 4 brincadeiras que estimulam alfabetização das crianças
Brasil

4 brincadeiras que estimulam alfabetização das crianças

Atividades lúdicas ajudam os pequenos a desenvolverem habilidades de leitura e escrita de forma divertida

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 12:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

26 nov 2024 às 12:44
Recursos lúdicos podem melhorar significativamente o processo de alfabetização infantil (Imagem: Dragon Images | Shutterstock)
Recursos lúdicos podem melhorar significativamente o processo de alfabetização infantil Crédito: Imagem: Dragon Images | Shutterstock
No Brasil, aprender a ler e escrever é um direito assegurado pela Política Nacional de Leitura e Escrita, aprovada em 2018. Por sua vez, a alfabetização, essencial para a cidadania plena, exige estratégias inovadoras que tornem esse momento desafiador em uma experiência eficaz, mas prazerosa. Nesse cenário, incorporar atividades dinâmicas permite que as crianças interajam com o conteúdo de forma ativa, criando um vínculo mais próximo com as palavras.
De acordo com a coordenadora editorial da Aprende Brasil Educação, Patricia Waltiach, é preciso investir em atividades lúdicas, que ajudam a atribuir significado àquilo que se está aprendendo. “Brincadeiras como jogos de rimas, caça-palavras e adivinhações estimulam a consciência fonológica e ampliam o vocabulário, além de desenvolverem a coordenação motora e a concentração, habilidades fundamentais para o processo de alfabetização”, ressalta.
A educadora ainda afirma que a ludicidade nas práticas de alfabetização fortalece o vínculo emocional com o aprendizado, promovendo a autoconfiança e a motivação, aspectos fundamentais para que a criança se sinta segura e interessada em ler e escrever.
Veja, abaixo, 4 brincadeiras que estimulam a alfabetização!

1. Caça ao tesouro

Desenhe as letras do alfabeto em uma cartolina, cortando uma por uma em seguida. Então, esconda esses cartões com as letras em determinado espaço — pode ser a sala, o quintal ou a casa, como um todo. As crianças devem ser incentivadas a encontrar os cartões e dizer qual é a letra em voz alta. “Isso ajuda a identificar o conjunto de símbolos gráficos utilizados para leitura e escrita”, diz Patricia Waltiach.

2. Rimas

Segundo Patricia Waltiach, as rimas são interessantes porque ajudam no desenvolvimento da consciência fonológica, permitindo que a criança perceba e manipule os sons das palavras. “Ao identificar rimas, os pequenos aprendem a reconhecer semelhanças sonoras e a dividir as palavras, facilitando o entendimento de como os sons se combinam”, explica.
Aqui, quando o adulto fala uma palavra, a criança deve dizer uma outra que rime com a primeira. Essa também é uma boa opção de brincadeira em grupo , permitindo que sejam desenvolvidas, também, habilidades sociais e trabalho em equipe.
Brincadeiras educativas, como o jogo da memória, associam imagens e letras de forma interativa, reforçando habilidades cognitivas fundamentais (Imagem: Andrii Spy_k | Shutterstock)
Brincadeiras educativas, como o jogo da memória, associam imagens e letras de forma interativa, reforçando habilidades cognitivas fundamentais Crédito: Imagem: Andrii Spy_k | Shutterstock

3. Jogo da memória

Essa brincadeira pode ser feita com imagens de objetos cujos nomes começam com letras específicas, produzindo um conjunto de cartas com as letras do alfabeto e outro com as figuras correspondentes. “Essa prática estimula o reconhecimento das letras e a associação de sons iniciais, promovendo habilidades essenciais para a alfabetização”, esclarece.

4. Nome próprio

A ideia é escrever o nome da criança com letras maiúsculas em um pedaço de papel e, em seguida, pedir que ela procure as letras correspondentes no alfabeto móvel, colocando-as na ordem correta. “Essa atividade favorece o reconhecimento das letras e permite que a criança se envolva de forma ativa com a escrita de maneira personalizada, fazendo uma conexão afetiva com o aprendizado ”, completa a coordenadora editorial.
Por Enzo Feliciano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados