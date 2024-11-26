4 brincadeiras que estimulam alfabetização das crianças

No Brasil, aprender a ler e escrever é um direito assegurado pela Política Nacional de Leitura e Escrita, aprovada em 2018. Por sua vez, a alfabetização, essencial para a cidadania plena, exige estratégias inovadoras que tornem esse momento desafiador em uma experiência eficaz, mas prazerosa. Nesse cenário, incorporar atividades dinâmicas permite que as crianças interajam com o conteúdo de forma ativa, criando um vínculo mais próximo com as palavras.
De acordo com a coordenadora editorial da Aprende Brasil Educação, Patricia Waltiach, é preciso investir em atividades lúdicas, que ajudam a atribuir significado àquilo que se está aprendendo. “Brincadeiras como jogos de rimas, caça-palavras e adivinhações estimulam a consciência fonológica e ampliam o vocabulário, além de desenvolverem a coordenação motora e a concentração, habilidades fundamentais para o processo de alfabetização”, ressalta.
A educadora ainda afirma que a ludicidade nas práticas de alfabetização fortalece o vínculo emocional com o aprendizado, promovendo a autoconfiança e a motivação, aspectos fundamentais para que a criança se sinta segura e interessada em ler e escrever.
Veja, abaixo, 4 brincadeiras que estimulam a alfabetização!
1. Caça ao tesouro
Desenhe as letras do alfabeto em uma cartolina, cortando uma por uma em seguida. Então, esconda esses cartões com as letras em determinado espaço — pode ser a sala, o quintal ou a casa, como um todo. As crianças devem ser incentivadas a encontrar os cartões e dizer qual é a letra em voz alta. “Isso ajuda a identificar o conjunto de símbolos gráficos utilizados para leitura e escrita”, diz Patricia Waltiach.
2. Rimas
Segundo Patricia Waltiach, as rimas são interessantes porque ajudam no desenvolvimento da consciência fonológica, permitindo que a criança perceba e manipule os sons das palavras. “Ao identificar rimas, os pequenos aprendem a reconhecer semelhanças sonoras e a dividir as palavras, facilitando o entendimento de como os sons se combinam”, explica.
Aqui, quando o adulto fala uma palavra, a criança deve dizer uma outra que rime com a primeira. Essa também é uma boa opção de brincadeira em grupo , permitindo que sejam desenvolvidas, também, habilidades sociais e trabalho em equipe.
3. Jogo da memória
Essa brincadeira pode ser feita com imagens de objetos cujos nomes começam com letras específicas, produzindo um conjunto de cartas com as letras do alfabeto e outro com as figuras correspondentes. “Essa prática estimula o reconhecimento das letras e a associação de sons iniciais, promovendo habilidades essenciais para a alfabetização”, esclarece.
4. Nome próprio
A ideia é escrever o nome da criança com letras maiúsculas em um pedaço de papel e, em seguida, pedir que ela procure as letras correspondentes no alfabeto móvel, colocando-as na ordem correta. “Essa atividade favorece o reconhecimento das letras e permite que a criança se envolva de forma ativa com a escrita de maneira personalizada, fazendo uma conexão afetiva com o aprendizado ”, completa a coordenadora editorial.
Por Enzo Feliciano