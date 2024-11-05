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3 dicas para evoluir no estudo da língua portuguesa

Transforme seu aprendizado com práticas essenciais de leitura e escrita

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 11:35

Portal Edicase

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Publicado em 

05 nov 2024 às 11:35
A língua portuguesa representa uma herança cultural gigantesca e viva (Imagem: N.Savranska | Shutterstock)
A língua portuguesa representa uma herança cultural gigantesca e viva (Imagem: N.Savranska | Shutterstock) Crédito:
Em 5 de novembro, o Dia Nacional da Língua Portuguesa lembra a importância desse idioma que une nações e carrega uma herança cultural riquíssima. Celebrado desde 2006, após um projeto do senador Papaleo Paes, o português é mais do que um meio de comunicação: ele fortalece identidades e conecta milhões em países como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe, segundo a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Considerando o papel identitário da língua, é fundamental reconhecê-la como uma poderosa ferramenta de integração social. Segundo os “Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa”, elaborados pelo Governo Federal para orientar os professores em suas práticas pedagógicas, o aprendizado do português não é apenas um requisito acadêmico, mas também um recurso essencial para a vida em sociedade. Dominar a língua afeta diretamente como nos relacionamos e exercemos nossos direitos.
A seguir, veja três dicas do professor Eduardo Rego, da Escola Vereda, para aprimorar os estudos!

1. Saiba usar a linguagem formal

No contexto estudantil, há momentos em que o domínio da norma culta da língua assume maior importância, como nos vestibulares. Nas redações, esse conhecimento e o bom uso da Língua Portuguesa são exigidos. Nessa hora, os alunos precisam organizar ideias, construir argumentos sólidos e demonstrar conhecimento técnico da língua. Aplicar a gramática normativa e garantir coesão e coerência no texto são ações essenciais para obter boa nota na redação , pois clareza e formalidade na escrita são altamente valorizadas.
Eduardo Rego ressalta os desafios contemporâneos nesse aprendizado que podem, muitas vezes, levar ao erro . “Com o avanço das redes sociais, os alunos têm cada vez mais abreviado palavras e usado mais gírias, o que acaba sendo ‘normalizado’ entre eles. Quando é pedida a norma culta, muitos ficam apavorados, pois não reconhecem suas regras. É importante que todos saibam onde e quando utilizar a linguagem formal, pois em situações como entrevistas, viagens e reuniões, será pedido a forma culta. Tudo depende do ambiente”, explica.
Treinar o hábito da leitura eleva o conhecimento e facilita o entendimento de temas complexos, criando uma base sólida para o aprendizado (Imagem: Arthur Bargan | Shutterstock)
Treinar o hábito da leitura eleva o conhecimento e facilita o entendimento de temas complexos, criando uma base sólida para o aprendizado (Imagem: Arthur Bargan | Shutterstock) Crédito:

2. Insira a leitura no dia a dia

A importância da leitura é outro aspecto destacado pelo professor. “A leitura diária é essencial para que possamos treinar o nosso cérebro a reconhecer elementos do texto, como sujeitos ocultos e ideias implícitas. Ler provas anteriores dos vestibulares desejados ajuda a entender melhor como são as demandas das provas. Recomendo leituras como Dom Casmurro, O Cortiço, Vidas Secas, O Guarani e Macunaíma, que trabalham uma linguagem padrão e abordam contextos importantes”, sugere Eduardo.

3. Faça anotações enquanto realiza a leitura

Por fim, o professor Eduardo sugere que os alunos façam anotações enquanto leem. “Para entender e interpretar a mensagem, é importante ler parágrafo por parágrafo e anotar o que se está compreendendo. Essa técnica ajuda a garantir coesão e coerência na escrita, fazendo com que escrevam de forma coesa”, finaliza.
Por Yolanda Drumon

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