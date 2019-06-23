23ª Parada do Orgulho LGBT reúne milhares em São Paulo

Parada LGBT 2019 Crédito: Reprodução/GloboNews

"Vote 24! Chapa Eva e Adão, é viadão!, diz a drag Mona Alisa, 21, nos primeiros cinco minutos na Paulista, o trocadilho seguido de uma gargalhada barítona.

Parada Gay paulista. Ela deu largada na "campanha eleitoral" às 10h deste domingo (23), quando a avenida começava a encher para a 23ª edição dapaulista.

O evento acontece numa "encruzilhada histórica", segundo Mona. Por um lado, a comunidade LGBT+ "está aterrorizada com esta família", diz em referência ao clã Bolsonaro.

Jair Bolsonaro fortaleceu um rebote ultraconservador contra o grupo. Mas nem tudo está perdido, continua. Ela lembra que um dos maiores pleitos LGBT foi enfim atendido: a homofobia e a transfobia entraram no rol dos crimes de racismo após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal). Para ela, a presidência defortaleceu um rebote ultraconservador contra o grupo. Mas nem tudo está perdido, continua. Ela lembra que um dos maiores pleitos LGBT foi enfim atendido: a homofobia e a transfobia entraram no rol dos crimes de racismo após decisão do STF ().

Magali, 60, foi à Parada para acompanhar os dois filhos. Quando eles, primeiro o caçula e depois o mais velho, revelaram que eram gays, ela admite: morreu de medo. "O mundo ainda não vai ser fácil pra eles. Na nossa cidade o pessoal até sabe que eles são [homossexuais], ficam dizendo que tudo bem, desde que não comecem com 'boiolagem'. Acho triste."

Eles vieram do interior paulista, e os meninos, de 16 e 17 anos, pela primeira vez usavam maquiagem para passear na rua. Até aqui, no máximo, batom só se fosse em festinhas fechadas.

Ninguém da família conhecia a revolta de Stonewall, tema desta edição. Há 50 anos, LGBTs de Nova York protestaram contra violentas batidas policiais realizadas num bar da cidade, o Stonewall Inn. Na época, todos os estados americanos consideravam ilegais relações entre pessoas do mesmo sexo.