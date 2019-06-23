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"Encruzilhada histórica"

23ª Parada do Orgulho LGBT reúne milhares em São Paulo

O evento acontece numa "encruzilhada histórica", segundo Mona. Por um lado, a comunidade LGBT+ "está aterrorizada com esta família", diz em referência ao clã Bolsonaro

Publicado em 23 de Junho de 2019 às 16:11

Publicado em 

23 jun 2019 às 16:11
Parada LGBT 2019 Crédito: Reprodução/GloboNews
"Vote 24! Chapa Eva e Adão, é viadão!, diz a drag Mona Alisa, 21, nos primeiros cinco minutos na Paulista, o trocadilho seguido de uma gargalhada barítona.
Ela deu largada na "campanha eleitoral" às 10h deste domingo (23), quando a avenida começava a encher para a  23ª edição da Parada Gay paulista.
O evento acontece numa "encruzilhada histórica", segundo Mona. Por um lado, a comunidade LGBT+ "está aterrorizada com esta família", diz em referência ao clã Bolsonaro. 
Para ela, a presidência de Jair Bolsonaro fortaleceu um rebote ultraconservador contra o grupo. Mas nem tudo está perdido, continua. Ela lembra que um dos maiores pleitos LGBT foi enfim atendido: a homofobia e a transfobia entraram no rol dos crimes de racismo após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).
Magali, 60, foi à Parada para acompanhar os dois filhos. Quando eles, primeiro o caçula e depois o mais velho, revelaram que eram gays, ela admite: morreu de medo. "O mundo ainda não vai ser fácil pra eles. Na nossa cidade o pessoal até sabe que eles são [homossexuais], ficam dizendo que tudo bem, desde que não comecem com 'boiolagem'. Acho triste."
Eles vieram do interior paulista, e os meninos, de 16 e 17 anos, pela primeira vez usavam maquiagem para passear na rua. Até aqui, no máximo, batom só se fosse em festinhas fechadas. 
Ninguém da família conhecia a revolta de Stonewall, tema desta edição. Há 50 anos, LGBTs de Nova York protestaram contra violentas batidas policiais realizadas num bar da cidade, o Stonewall Inn. Na época, todos os estados americanos consideravam ilegais  relações entre pessoas do mesmo sexo. 
"Ah, tipo o Brasil de hoje, pelo menos na prática", disse o filho mais novo de Magali. "Para algumas pessoas, parece que ser gay é criminoso." A parada terá trios comandados por shows de artistas como Iza, Mc Pocahontas, Luísa Sonza, Fantine, Lexa e da drag queen Gloria Groove, entre outras. "A gente resiste, existe, insiste. E arrasa", afirma Mona Alisa, abrindo o leque nas cores do arco-íris. "Deu até calor."

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