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3 de novembro de 1999

20 anos depois, Justiça pode soltar atirador que matou 3 em cinema de SP

Preso em Salvador (BA), Mateus da Costa Meira, que matou 3 pessoas durante exibição do filme Clube da Luta, pode ser beneficiado por laudo médico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 21:28

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 21:28

Mateus da Costa Meira, após ser preso acusado dos crimes no shopping Morumbi Crédito: Reprodução | Internet
Preso há 20 anos, após matar três pessoas e ferir outras quatro, com uma submetralhadora, dentro de uma sala de cinema do MorumbiShopping, na zona sul de São Paulo, no dia 3 de novembro de 1999, o ex-estudante baiano Mateus da Costa Meira pode ser solto pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).
A medida tem como base o resultado de dois recentes exames médicos e psicológicos que teriam atestado que Meira não apresenta mudanças de comportamento, estando apto à "desinternação", para conviver em sociedade.
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) acompanha o caso com preocupação. No dia 9 de agosto, o promotor de Justiça Antônio Villas Boas Neto solicitou à Justiça que determine a realização de novos exames de verificação de cessação de culpabilidade.
Por se tratar de questão privada relativa à saúde do preso, o MP informa que não pode se manifestar quanto ao resultado dos exames anteriores.

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Para Villas Boas Neto, a saída de Mateus da Costa Meira deve ser gradativa e realizada com o devido acompanhamento, como nos demais casos de desinternação. Mateus foi condenado a 48 anos e nove meses de prisão em regime fechado.
Em 2009, cumprindo pena em Salvador, ele tentou matar, a golpes de tesoura, um companheiro de cela, o espanhol Francisco Vidal Lopes.
Dois anos depois, por decisão da 1º Vara do Tribunal do Júri de Salvador, respaldada em laudo que apontou esquizofrenia, ele foi considerado inimputável, e transferido para um hospital psiquiátrico, onde permanece. A reportagem tentou contato com a defesa de Meira, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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