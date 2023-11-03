Saber como empregar determinadas palavras nas frases é importante tanto para escrever uma boa redação quanto para responder questões gramaticais. Por isso, veja como aplicar corretamente 10 termos que geram dúvidas durante a escrita dos textos.
1. No ou ao
- “O acidente aconteceu porque o motorista dormiu no volante.” (errado)
Para que alguém consiga dormir “no” volante, é necessário que o volante seja do tamanho de uma cama. Entenda, volantes desse tamanho ainda não foram fabricados.
- “O acidente aconteceu porque o motorista dormiu ao volante.” (correto)
Quem dorme bem, dorme “em” algum lugar. Já “dormir próximo” ou “junto” significa dormir “a” (preposição) com o respectivo artigo “o” ou “a”.
2. Vultuosaou vultosa
- “O ministro destinou vultuosa quantia para o projeto.” (errado).
“Vultuoso” quer dizer inchado, volumoso.
- “O ministro destinou vultosa quantia para o projeto.” (correto).
“Vultoso” significa muito grande, de grande vulto, elevado, enorme.
3. Debaixo ou na
- “O jogo transcorreu debaixode chuva.” (errado)
Alguém já viu uma partida de futebol em que os times joguem “em cima” da chuva?
- “O jogo transcorreu na chuva.” (correto)
O correto é apenas “na” chuva.
4. Plural ou singular
- “Mais de um artista cantarão.” (errado)
Embora a expressão “mais de um artista” represente, no mínimo, duas pessoas, devemos fazer o verbo concordar com o numeral “um” da expressão “mais de um”.
- “Mais de um artista cantará.” (correto)
Do mesmo modo, é feita a concordância de frases do tipo: “Menos de dois alunos fizeram a prova”.
5. Bebedor ou bebedouro
- “Se sentirem sede, utilizem o bebedor que está no corredor.” (errado)
“Bebedor” é aquele que bebe. O sufixo “dor” designa o agente da ação de beber.
- “Se sentirem sede, utilizem o bebedouro que está no corredor.” (correto)
Já “bebedouro” é o lugar onde se bebe. O sufixo “douro” informa o lugar, o local.
6. Sequer ou nem sequer
- “O homem sequer foi admitido no emprego.” (errado)
“Sequer” é uma palavra que deve sempre ser antecedida de uma negativa.
- “O homem nem sequer foi admitido no emprego.” (correto)
“Sequer” deve ser usado com: “sem sequer”; “não fez sequer”; “nem sequer”.
7. Entregue ou entregado
- “O chefe reclamou porque a secretária não tinha entregue o relatório.” (errado)
O verbo entregar possui dois particípios: “entregue” e “entregado”. A forma “entregue” é usada com os verbos “ser” e “estar”.
- “O chefe reclamou porque a secretária não tinha entregado o relatório.” (correto)
Usa-se “entregado” com os verbos “ter” e “estar”
8. Daqui há ou daqui a
- “Preparem-se! A prova será daqui há vinte dias.” (errado)
Na indicação de tempo passado, usa-se “há” ou a forma verbal “faz”.
- “Preparem-se! A prova será daqui a vinte dias.” (correto)
Na indicação de tempo futuro, usa-se apenas “a”.
9. Há e atrás
- “Eu nasci há trinta e cinco anos atrás.” (errado)
Esta pegadinha nos lembra uma famosa música da década de setenta: “Eu nasci há dez mil anos atrás”. Quando ocorre excesso desse tipo, dizemos que existe redundância, isto é, repetição viciosa.
- “Eu nasci há trinta e cinco anos.” (correto)
O verbo haver, por si só, já representa “tempo transcorrido”, a palavra “atrás” é redundante. Deve-se, portanto, escolher: ou se escreve “há”, do verbo haver, ou “atrás”.
10. Ao invés de ou em vez de
- “Ao invés de jantar, saiu para caminhar.” (errado)
“Ao invés de” indica situação oposta, diretamente contrária.
- “Em vez de jantar, saiu para caminhar.” (correto)
“Em vez de” quer dizer permuta, simples troca, escolha.