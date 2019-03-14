'Nunca vou esquecer', diz advogada que abrigou alunos de Suzano

Parentes de vítima em atentado na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP) Crédito: Agência Estado

Juliana Romera, 40, tomava o café da manhã com a família, nesta quarta-feira (13), quando ouviu um barulho incomum na rua onde mora: tiros seguidos de gritaria.

A advogada não pensou duas vezes. Interrompeu o café, abriu o portão de casa e, de cara, encontrou cinco adolescentes aflitos. Outros dois chegaram mais tarde.

Todos eles haviam pulado o muro e escapado do ataque de dois atiradores na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (Grande São Paulo ), na manhã desta quarta-feira. Juliana mora nos fundos do colégio.

"Quando percebi o tumulto, a minha tia foi olhar na nossa câmera de segurança e viu muitos adolescentes correndo na rua", afirma."Eles estavam atordoados, chorando e gritando muito."

A filha Mayara também ajudou. Correu nas redes sociais e escreveu um post informando que a Raul Brasil estava sendo atacada por tiros.

Juliana disse à reportagem que deu colo, carinho e muita água com açúcar para acalmar os adolescentes. "Eu nunca vou me esquecer deles."

Os sobreviventes contaram à moradora que foram encurralados pelos atiradores e, para não morrer, tiveram que pular o muro dos fundos da escola que dá de frente para a casa da Juliana.

"Um deles me marcou muito. Ele disse que não sabia como conseguiu pular o muro tão alto. Ele lutou muito para viver."

Para Juliana, sua atitude não merece estar registrada nos jornais porque deveria ser algo comum. "A minha atitude tem que ser a regra e não a exceção."

Os estudantes acolhidos por Juliana ficaram na casa dela por cerca de uma hora. Assim que a situação se normalizou, todos foram para suas casas.

ATAQUE

As vítimas do ataque são cinco alunos, duas funcionárias e um empresário. Os atiradores são ex-alunos da instituição e também se mataram -a polícia investiga a possibilidade de que um dos dois tenha atirado no outro antes de se suicidar .

As duas funcionárias foram identificadas como Eliana Regina de Oliveira Xavier, agente de organização escolar, e Marilena Ferreira Umezu, 59, coordenadora pedagógica.

Quatro alunos morreram no local (Pablo Henrique Rodrigues, Cleiton Antônio Ribeiro, Caio Oliveira e Samuel Melquíades Silva de Oliveira) e um quinto, Douglas Murilo Celestino, morreu enquanto era levado ao hospital.

O dono da locadora de carros Jorginho Veículos é Jorge Antônio Moraes, que chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu. Há ainda outras nove pessoas feridas em hospitais da região.