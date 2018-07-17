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Ficha criminal

'Doutor Bumbum' tinha passagem na polícia por homicídio, diz delegada

Médico tem outras sete anotações em sua ficha criminal, incluindo porte ilegal de arma

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 14:07

Publicado em 

17 jul 2018 às 14:07
O médico Denis Cesar Barros Furtado é conhecido como "Doutor Bumbum" Crédito: Reprodução/Facebook
A delegada Adriana Belém, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca) informou, nesta terça-feira, que Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, conhecido nas redes sociais como "Doutor Bumbum", tem oito anotações em sua ficha criminal. Uma delas, de 1997, é por homicídio e foi feita quando o médico tinha 24 anos. A polícia ainda não revelou detalhes do crime.
As outras sete anotações criminais de Denis, ainda de acordo com Adriana Belém, são por porte ilegal de arma (2003), crime contra a administração pública (2003), ameaça (2003), resistência à prisão (duas vezes, em 2006 e 2007), violação de domícilio (2007) e exercício arbitrário das próprias razões (2007) — este último é quando a pessoa tem direto a algo, mas cobra de maneira errada.
Denis é procurado pela polícia acusado da morte da bancária Lilian Calixto, de 46 anos. De acordo com as investigações, ela passou por um procedimento estético na cobertura do médico, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A namorada dele, Renata Fernandes Cirne, de 20 anos, foi detida no último domingo por suspeita de participação no procedimento.
Outras duas pessoas são procuradas pela polícia: a mãe de Denis, Maria de Fátima Barros, de 66 anos — também médica, mas teve o CRM cassado —, e a técnica de enfermagem Rosilane Pereira da Silva, de 24. Todos foram indiciados por homicído qualificado e associação criminosa. Além de auxiliar o médico, Rosilane também trabalhava como empregada doméstica para ele, de acordo com a polícia.
 

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