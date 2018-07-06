"Brasil errou, mas não chegou a ser uma vergonha", diz torcedor

Jogadores do Brasil após a derrota para a Bélgica Crédito: Fifa/Divulgação

Após a derrota da Seleção Brasileira para a Bélgica por 2 a 1, leitores se manifestaram: muitos lamentaram o fim do sonho do hexa, mas ressaltaram que não chegou a ser um vexame. Abaixo, alguns comentários:

Bélgica ganhou na bola. Não deu um pontapé. Parabéns. Brasil errou, mas não chegou a ser uma vergonha. Simples assim.

Phelipe Gan, via Facebook

Perder é do jogo, Bélgica tem ótima equipe, mas deixamos a desejar, sem lançamento nem tabelinha. Até que Marcelo foi à linha de fundo, mas nas poucas vezes que os atacantes estavam na área, falharam. Neymar fez boas jogadas, mas sem aproveitamento. O gol contra de Fernandinho esfriou a Seleção, que já não produzia bem. Meio de campo fraco, belgas jogaram soltos, conseguindo contraataques perigosos. Thiago Silva firme na defesa, Marcelo defendendo e atacando, inclusive as jogadas começavam com ele. Muito pouco para a Seleção do país mais tradicional do futebol. Desculpe, Tite, facilitamos a “missão” deles.

Aldo José Barroca, por e-mail, de Goiabeiras, Vitória

A Bélgica mereceu a classificação. Jogou muito melhor que a nossa Seleção. Parabéns aos modinhas que torceram contra o Brasil.

Jonas Pereira, via Facebook

Acho que essa eliminação foi normal mesmo contrariando nossas esperanças. Mas por outro lado serve de lição para o excesso de otimismo por aqueles que não reconhecem que nosso futebol não é mais referência mundial. Quando tudo está mal atinge também o futebol.

Geraldo Nardi, por e-mail, de São Gabriel da Palha

Eu comecei a me interessar por futebol lá pelos 7 anos de idade. De lá para cá, vi o Brasil ganhar cinco Copas, e perder outras tantas, mas sempre entendi isso como futebol e pronto. Mas o que sempre me aborreceu demais foi a crítica, após eliminações, da mídia esportiva e do torcedor só de época de Copa que acham que toda derrota da Seleção sempre foi por molecagem de jogadores e que há lições a aprender para a próxima. Neste jogo a Seleção foi mal no primeiro tempo, mas esteve bem no segundo, e Renato e Coutinho tiveram os dois gols da virada bem claros nos pés mas erraram.

Paulo Corrêa de Araújo, por e-mail, de Vila Velha

Gente, só foi um jogo. Vêm aí as eleições, vamos jogar melhor nas urnas, com consciência para não errar porque presisamos de pessoas honestas para nos representar nesse Brasil tão injusto, que nos massacra com tantas injustiças. Para a Seleção Brasileira daqui a quatro anos nos vamos torcer novamente, porque somos brasileiros.

Marlene Faria, via Facebook

Não vamos jogar pedra neles, pois lutaram até o fim. Vocês já pensaram se tivesse marcado o pênalti, se todas as bolas com chances de gols tivessem entrado? Então... Hoje não era o dia do Brasil. Parabéns à Belgica, souberam aproveitar cada lance.

Ivete Mayumi Sevidanis, via Facebook

Miranda jogou muito! Os meninos tentaram, mas faltou visão de jogo do Titi. Fernandinho acabou com o jogo, só passe errado. O problema da Seleção Brasileira e achar que só tem um jogador em campo.

Mônica Soares, via Facebook

Apesar de tudo, estou satisfeita pois não entregou o jogo tentou fez de tudo pra não perder de uma diferença maior.

Marcela Crisley Barbosa Dias, via Facebook

Tá maravilhoso, nossos meninos são ótimos. Eu tô feliz perdendo ou ganhando, tô viva e com saúde, graças a Deus. Sou brasileira com muito orgulho.