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VITOR VOGAS

Bonés distribuídos por senadora vão parar até na cabeça de adversários

"Vix Aeroporto - Eu participei!", diz a mensagem estampada no acessório

Publicado em 29 de Março de 2018 às 11:40

Públicado em 

29 mar 2018 às 11:40
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Com a mensagem "Vix Aeroporto - Eu participei!", a nova versão do bonezinho comemorativo distribuído pela assessoria da senadora Rose de Freitas (PMDB) fez muito sucesso entre aqueles que chegavam ao novo aeroporto na manhã desta quinta-feira (29). O assessor Jorge Nolasco, lotado no gabinete da senadora, encarregou-se pessoalmente de distribuir pilhas desses bonés ao público, na fila de entrada.
Boné distribuído na inauguração do Aeroporto de Vitória Crédito: Vinícius Valfré
O detalhe é que muitos dos que correram para pegar o boné e botá-lo na cabeça eram assessores e aliados de outros políticos, inclusive adversários de Rose. Desavisados, eles pensaram que o acessório estava sendo distribuído pela assessoria da Infraero. E assim, alegremente, chegaram até a fazer selfies. Entre eles, Armando Fontoura (assessor de Lelo Coimbra) e até Neivaldo Bragato (um dos homens de confiança de Paulo Hartung).
Quando foram avisados que os bonés na verdade estavam sendo distribuídos pelo pessoal de Rose, choveram as piadas: "O boné é neutro", soltou um. "Se é da Rose, é propaganda eleitoral extemporânea", completou outro, mais maldosamente.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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