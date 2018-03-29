Bonés distribuídos por senadora vão parar até na cabeça de adversários

Com a mensagem "Vix Aeroporto - Eu participei!", a nova versão do bonezinho comemorativo distribuído pela assessoria da senadora Rose de Freitas (PMDB) fez muito sucesso entre aqueles que chegavam ao novo aeroporto na manhã desta quinta-feira (29). O assessor Jorge Nolasco, lotado no gabinete da senadora, encarregou-se pessoalmente de distribuir pilhas desses bonés ao público, na fila de entrada.

Boné distribuído na inauguração do Aeroporto de Vitória Crédito: Vinícius Valfré

O detalhe é que muitos dos que correram para pegar o boné e botá-lo na cabeça eram assessores e aliados de outros políticos, inclusive adversários de Rose. Desavisados, eles pensaram que o acessório estava sendo distribuído pela assessoria da Infraero. E assim, alegremente, chegaram até a fazer selfies. Entre eles, Armando Fontoura (assessor de Lelo Coimbra) e até Neivaldo Bragato (um dos homens de confiança de Paulo Hartung).