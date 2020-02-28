Bolsonaro precisa do Congresso para o bem do seu governo

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Divulgação

Existe uma disputa real neste momento entre Executivo e Legislativo, que é a expansão do orçamento impositivo. E existe uma outra guerra que travam Jair Bolsonaro, alguns ministros e parte de seus apoiadores, em que o Congresso e o STF são vistos como inimigos. A primeira é uma luta legítima, necessária em um regime democrático. Já a segunda, apesar de imaginária, por não encontrar eco entre parlamentares e membros da Corte, não deixa de causar danos ao país por seu veneno antirrepublicano.

Mais uma vez, o presidente atiçou as brasas da cizânia entre os Três Poderes, ao divulgar vídeos que convocam a população a sair às ruas no dia 15 de março, em apoio ao governo e contra o Congresso. Uma das peças de propaganda fala em “resgatar o poder”. A mensagem não explicita que a manifestação é contra o Legislativo e o Judiciário, mas é de amplo conhecimento que os atos organizados por movimentos de direita têm como bandeira o repúdio a parlamentares e à Corte.

Na última quarta-feira (26), Bolsonaro tentou amenizar as duras críticas que recebeu por incitar protesto contra instituições democráticas, alegando que havia compartilhado o conteúdo por sua conta pessoal no WhatsApp . No entanto, além de o perfil de Bolsonaro no serviço de mensagens contar com o brasão da República, qualquer orientação do presidente a um grupo que inclui ministros e políticos não está fora do escopo do cargo que ocupa. O homem e o chefe do Executivo, nessas graves condições, são indissociáveis.

Outra falha na argumentação é dizer que o vídeo era de 2015, quando o panfleto digital traz imagens da facada que recebeu em Juiz de Fora (MG), durante a campanha, em 2018. Quando a jornalista Vera Magalhães, de “O Estado de S. Paulo”, publicou o vídeo, a mentira contada por Bolsonaro deveria tê-lo feito se calar, mas preferiu o caminho inverso ao atacar a repórter e a imprensa.

Ao ostentar a faixa presidencial, Bolsonaro assume compromisso ético com toda a nação, não apenas com militantes. A primeira dessas responsabilidades, sacramentada em juramento no dia da posse, é de zelar pela Constituição, que tem como cláusula pétrea a independência e a harmonia dos Poderes.

É legítimo que cidadãos organizem manifestações. Mas enquanto ocupante do gabinete da Presidência, ao compartilhar a convocação, Bolsonaro tem o dever de ser transparente e enfrentar suas batalhas à luz do dia. “Retomar o poder” de quem? “Tomar o Brasil de volta” de quem? Se o país está refém de algum grupo de pressão, de conchavos escusos, o presidente tem a obrigação de ser claro. É bom que se diga de forma límpida quais são os obstáculos, para o bem da República.

Entre achaques e recuos, Bolsonaro já provou ser seu pior inimigo. A cada nova polêmica, provoca uma instabilidade política que atrapalha o andamento do país. O Congresso não é imaculado, mas foi graças a ele que a reforma da Previdência foi aprovada.

Agora o Brasil tem novas agendas cruciais para a retomada do crescimento, e tanto Executivo quanto Legislativo precisam estar à altura delas, trabalhando em prol da articulação. Não por meio de negociata, mas de negociação.