Bolsonaro perde a chance de dar o exemplo ao readmitir amigo da família

O presidente Jair Bolsonaro cumprimenta Vicente Santini ao chegar na Índia Crédito: Alan Santos/PR

Este editorial foi publicado às 5h desta quinta-feira (30/01/2020), antes de o presidente Jair Bolsonaro anunciar pelo Twitter, às 7h17, que admissão de Vicente Santini em novo cargo se tornou "sem efeito".

Bolsonaro agiu como um pai arrependido em um episódio que deveria ser um exemplo para a moralização do uso de aeronaves oficiais, o que mostra que essa novelinha antiga da República ainda deve continuar. Não houve ilegalidade, houve imoralidade, como o próprio presidente ressaltou.

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Santini era o número 2 do ministério comandado por Onyx Lorenzoni e, por conta das férias do titular, foi alçado ao status de ministro, o que concedia ao substituto a prerrogativa de solicitar as aeronaves da FAB. Contudo, os demais ministros que viajaram para a Índia, entre eles o arauto da austeridade, Paulo Guedes, adotaram uma postura mais sóbria e se deslocaram ao país em voos comerciais.

O colunista Lauro Jardim, de O Globo, revelou que o ministro Ricardo Salles embarcou sozinho no ano passado para Nairóbi, no Quênia, em aeronave oficial. Desperdício de dinheiro público, ironicamente, com um gasto de carbono desnecessário para um titular do Meio Ambiente.

Tanto no caso de Santini quanto no de Salles, os membros do governo viajavam para compromissos oficiais, não por motivos pessoais. O que não justifica em nada uma despesa tão desnecessária. Um deslocamento como o de Santini, da Europa para a Ásia, não sai por menos de R$ 740 mil. Nem se ele e os dois assessores voassem na primeira classe de um voo regular o custo seria tão absurdo.

É uma situação que traduz bem a síndrome patrimonialista que acomete os círculos mais íntimos do poder: a impossibilidade de levar uma vida comum quando se chega lá. Santini demonstra ser o típico deslumbrado: a amizade com a família Bolsonaro é constantemente retratada em suas redes sociais. Um daqueles “amigos do rei” que se veem no direito de “fretar” um avião, mesmo que a custa dos cofres públicos.