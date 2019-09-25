Bolsonaro nomeia Augusto Aras novo chefe da PGR

Augusto Aras na sabatina na CCJ, no Senado Crédito: Pedro França/Agência Senado

Poucas horas depois de ter sido aprovado com folga pelo Senado para comandar a Procuradoria-Geral da República (PGR), Augusto Aras foi nomeado na noite desta quarta-feira (25) para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL). A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Aras teve sua indicação avalizada no Senado por 68 votos a 10, em votação secreta.

Depois de ter sido confirmado pelos senadores, o procurador se reuniu com Bolsonaro no Palácio da Alvorada por pouco mais de uma hora.

A votação no plenário do Senado ocorreu no mesmo dia em que Aras foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), numa audiência em que mandou recados à Lava Jato ao dizer que a operação cometeu excessos e está passível de correções . Nas últimas semanas, percorreu gabinetes para costurar apoio de senadores da base do governo e da oposição.

FORA DA LISTA

Nascido em Salvador, o subprocurador-geral correu por fora da lista tríplice da categoria para ser indicado por Bolsonaro. Agora, ocupará até 2021 a chefia da PGR, que nos últimos dois anos esteve a cargo de Raquel Dodge.

A data da posse será definida entre Aras e o presidente - a intenção do Palácio do Planalto é que a cerimônia seja marcada para a próxima semana.

Antes da votação no plenário do Senado, Aras foi submetido a cinco horas de sabatina na CCJ da Casa -onde recebeu 23 votos a favor da sua nomeação e 3 contrários.

Criticado por colegas por ter encampado bandeiras de Bolsonaro em meio à disputa pela indicação para a PGR, Aras negou, no Senado, a possibilidade de atuar com submissão, pregou independência entre os Poderes e evitou explicitar alinhamento completo com teses bolsonaristas.