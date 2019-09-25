Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Bolsonaro nomeia Augusto Aras novo chefe da PGR
Novo chefe do MPF

Bolsonaro nomeia Augusto Aras novo chefe da PGR

Poucas horas depois de ter sido aprovado com folga pelo Senado para comandar a Procuradoria-Geral da República nomeação de Aras saiu no Diário Oficial da União

Publicado em 

25 set 2019 às 18:00

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 18:00

Augusto Aras na sabatina na CCJ, no Senado Crédito: Pedro França/Agência Senado
Poucas horas depois de ter sido aprovado com folga pelo Senado para comandar a Procuradoria-Geral da República (PGR), Augusto Aras foi nomeado na noite desta quarta-feira (25) para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL). A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Aras teve sua indicação avalizada no Senado por 68 votos a 10, em votação secreta. 
Depois de ter sido confirmado pelos senadores, o procurador se reuniu com Bolsonaro no Palácio da Alvorada por pouco mais de uma hora. 
> Contarato questiona Aras sobre família e cura gay: "Eu sou doente?"
A votação no plenário do Senado ocorreu no mesmo dia em que Aras foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), numa audiência em que mandou recados à Lava Jato ao dizer que a operação cometeu excessos e está passível de correções. Nas últimas semanas, percorreu gabinetes para costurar apoio de senadores da base do governo e da oposição. 
FORA DA LISTA
Nascido em Salvador, o subprocurador-geral correu por fora da lista tríplice da categoria para ser indicado por Bolsonaro. Agora, ocupará até 2021 a chefia da PGR, que nos últimos dois anos esteve a cargo de Raquel Dodge.
A data da posse será definida entre Aras e o presidente - a intenção do Palácio do Planalto é que a cerimônia seja marcada para a próxima semana.
Antes da votação no plenário do Senado, Aras foi submetido a cinco horas de sabatina na CCJ da Casa -onde recebeu 23 votos a favor da sua nomeação e 3 contrários.
Criticado por colegas por ter encampado bandeiras de Bolsonaro em meio à disputa pela indicação para a PGR, Aras negou, no Senado, a possibilidade de atuar com submissão, pregou independência entre os Poderes e evitou explicitar alinhamento completo com teses bolsonaristas. 
Além de ser chefe do Ministério Público Federal, uma das atribuições do procurador-geral é encaminhar possíveis investigações que envolvam o presidente da República. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados