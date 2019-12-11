Bolsonaro confunde diplomacia com ideologia

Ao lado de Donald Trump, presidente Jair Bolsonaro assina livro de visitas da Casa Branca Crédito: Alan Santos/PR

Em primeiro lugar, números e fatos contradizem a argumentação de Trump de que o Brasil estaria influenciando o câmbio para aumentar suas exportações. Em 2019, a balança entre os dois países acumulou um superávit de US$ 1,1 bilhão para os bolsos ianques. Na verdade, não passa de um truque de ilusionismo: enquanto Trump mantém os olhos do mundo voltados para as supostas maquinações de brasileiros e argentinos, os Estados Unidos avançam mais casas em sua própria guerra comercial.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Em segundo lugar, a decisão de sobretaxar os produtos latinos não foi nenhuma infidelidade porque a relação entre Bolsonaro e Trump estava mais para um amor platônico, idealizado pelo brasileiro. Nada de concreto saiu além de uma promessa de apoio à entrada do Brasil na OCDE, o clube dos países ricos. Além disso, o líder norte-americano nunca foi conhecido pela lealdade a nenhum parceiro.

Agora mesmo, ao rejeitar um acordo proposto pelo conselho geral da Organização Mundial do Comércio, os EUA podem ser os responsáveis pela extinção do principal órgão regulador das disputas comerciais no mundo . Sem o tribunal de apelação da OMC, está instaurada a lei da selva, onde os fracos não têm vez. E o Brasil perde mais uma vez.

No mundo real, negócios são negócios, ainda mais no comércio internacional e seus frágeis acordos. Amizade não entra em campo, mas foi justamente com essa arma que Bolsonaro tentou jogar e foi com ela que também recuou. “Não é porque um amigo meu falou grosso numa situação qualquer que eu já vou dar as costas para ele”, disse, sobre a medida de Trump. Em vez de simpatia, o Brasil deve usar estratégia para não ser ainda mais espremido entre dois gigantes globais no conflito entre chineses e norte-americanos. Basta lembrar que a China foi o único país a dar lances nos dois leilões do pré-sal realizados pelo governo brasileiro no mês passado.

O problema é que atual política externa brasileira confunde alinhamento ideológico com diplomacia. A mesma linha de pensamento que leva Bolsonaro a se aproximar dos EUA é a que o guia a ameaçar uma saída do Mercosul, caso a Argentina “crie problema”. É também a mentalidade de quem abre mão da neutralidade que o Brasil sempre teve em disputas internacionais para falar de marxismo cultural na ONU ou de quem ralha com o presidente francês sobre proteção ambiental durante acertos do pacto Mercosul-UE.