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Esporte

Bola dividida: leitores comentam venda de bebida em estádios

STF começa a julgar nesta sexta-feira (28) a constitucionalidade de lei capixaba que permite a comercialização. Alguns leitores alegam que a proibição pode diminuir o número de torcedores nas arquibancadas

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 15:26

Públicado em 

28 fev 2020 às 15:26

Colunista

Venda de bebidas alcoólicas nos estádios do ES está liberada desde o final de 2014 Crédito: Divulgação
O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta sexta-feira (28) a constitucionalidade de uma lei do Espírito Santo que permite a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e nas arenas esportivas. Conforme registrado pelo colunista Leonel Ximenes, a lei capixaba está em vigor desde dezembro de 2014 e foi sancionada no final do primeiro mandato do governador Renato Casagrande (PSB). 
Leis semelhantes aprovadas no Mato Grosso e no Paraná serão julgadas  no plenário virtual do Supremo, isto é, sem a necessidade da presença física dos ministros. O prazo de votação é até a próxima quinta-feira (5).
O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), pedindo que o STF invalide todas as normas estaduais sobre o tema. O argumento é que as leis vão contra a legislação federal. 
O assunto levantou debate entre os leitores de A Gazeta. Enquanto alguns argumentam que o consumo de bebidas pode aumentar a violência nos estádios, outros alegam que a proibição pode diminuir o número de torcedores nas arquibancadas. Confira alguns comentários:
Em local público nenhum deveria haver venda de nada que alterasse o comportamento das pessoas. Principalmente em relação ao respeito ao outro. É muito louca essa liberação de poder beber em local público no Brasil! (Roberta Mara Hygino Schulte)
Futebol, cerveja e um bom jogo! Por que não? Liberaram no carnaval de rua. Muita frescura! Tem gente precisando trabalhar, isso sim era para ser uma preocupação. (Charles Salermo)
Sou contra a venda de bebida em estádios, pois infelizmente tem muitos que não sabem beber. Brigam por qualquer coisa. (María da Penha de Jesus)
Por mais jogos assistidos do sofá… No Brasil, a parada é proibir e não punir. (Anderson Busato)
O que eu acho? Que tem tanta coisa mais importante para eles verem do que cerveja em estádio. (Leonan Munaldi)
Para ajudar a incentivar o nosso futebol não aparece um sequer… (Roberto Júnior)
Mas dizem que os processos caducam por falta de tempo para julgá-los, agora vão julgar lei para liberar ou não bebida alcoólica em estádios? Que preguiça. (Zilene Gomes)
Nem público tem no futebol capixaba. Discussão inútil. (Gustavo Almeida)
Deveria, sim, ser proibido, porque muitos engolem o juízo junto com a bebida. Por isso acontecem tantas brigas. (Gisele Bravin)
Já não vai ninguém aos estádios do Espírito Santo, ainda vão proibir a bebida!? Pode colocar a cruz em cima desse caixão e termina de velar o futebol capixaba. (Alexsandre Jesus)

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