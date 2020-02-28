Bola dividida: leitores comentam venda de bebida em estádios

Venda de bebidas alcoólicas nos estádios do ES está liberada desde o final de 2014 Crédito: Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta sexta-feira (28) a constitucionalidade de uma lei do Espírito Santo que permite a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e nas arenas esportivas. Conforme registrado pelo colunista Leonel Ximenes , a lei capixaba está em vigor desde dezembro de 2014 e foi sancionada no final do primeiro mandato do governador Renato Casagrande (PSB).

Leis semelhantes aprovadas no Mato Grosso e no Paraná serão julgadas no plenário virtual do Supremo, isto é, sem a necessidade da presença física dos ministros. O prazo de votação é até a próxima quinta-feira (5).

O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), pedindo que o STF invalide todas as normas estaduais sobre o tema. O argumento é que as leis vão contra a legislação federal.

O assunto levantou debate entre os leitores de A Gazeta. Enquanto alguns argumentam que o consumo de bebidas pode aumentar a violência nos estádios, outros alegam que a proibição pode diminuir o número de torcedores nas arquibancadas. Confira alguns comentários:

Em local público nenhum deveria haver venda de nada que alterasse o comportamento das pessoas. Principalmente em relação ao respeito ao outro. É muito louca essa liberação de poder beber em local público no Brasil! (Roberta Mara Hygino Schulte)

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Futebol, cerveja e um bom jogo! Por que não? Liberaram no carnaval de rua. Muita frescura! Tem gente precisando trabalhar, isso sim era para ser uma preocupação. (Charles Salermo)

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Sou contra a venda de bebida em estádios, pois infelizmente tem muitos que não sabem beber. Brigam por qualquer coisa. (María da Penha de Jesus)

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Por mais jogos assistidos do sofá… No Brasil, a parada é proibir e não punir. (Anderson Busato)

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O que eu acho? Que tem tanta coisa mais importante para eles verem do que cerveja em estádio. (Leonan Munaldi)

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Para ajudar a incentivar o nosso futebol não aparece um sequer… (Roberto Júnior)

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Mas dizem que os processos caducam por falta de tempo para julgá-los, agora vão julgar lei para liberar ou não bebida alcoólica em estádios? Que preguiça. (Zilene Gomes)

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Nem público tem no futebol capixaba. Discussão inútil. (Gustavo Almeida)

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Deveria, sim, ser proibido, porque muitos engolem o juízo junto com a bebida. Por isso acontecem tantas brigas. (Gisele Bravin)

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