Blocos de carnaval: organizar não significa sacrificar a folia

Bloco pós-carnaval realizado no Triângulo das Bermudas, em Vitória, não tinha autorização da prefeitura Crédito: Carlos Alberto Silva

Propor que se coloque ordem no carnaval pode parecer um disparate pela própria anarquia saudável que ronda os dias de folia. Mas não tem jeito: para que a festa ocorra sem problemas, a organização deve ser uma prioridade. Minuciosa. O carnaval cresce a cada ano na Grande Vitória, o que é uma excelente notícia, com as cidades oferecendo diversão nas ruas para todos. Ao mesmo tempo, é uma situação que exigirá cada vez mais a colaboração entre as prefeituras e os blocos, que precisam estar alinhados, de mãos dadas.

O que se viu no sábado na Praia do Canto foi justamente um episódio no qual essas duas partes soltaram as mãos e se perderam no meio da multidão. Um desencontro que resultou em bagunça. Blocos não autorizados levaram milhares de foliões ao Triângulo, deixando um rastro de sujeira e danos aos patrimônios público e privado na região. Sem falar no incômodo aos moradores com o som alto sem hora para ser silenciado.

Não é, de forma alguma, o caso de vetar que blocos se mobilizem e saiam às ruas no período. Cidades com pouca tradição carnavalesca, como Belo Horizonte e São Paulo, estão aí para provar que a folia não está mais restrita aos seus recantos tradicionais, como Salvador, Recife e Rio. Todos querem aproveitar, e Vitória não pode ser exceção.

Contudo, ainda há uma distância de um ponto de equilíbrio que permita uma convivência pacífica entre foliões e moradores. O cadastramento dos blocos é obrigatório, mas é preciso um maior controle sobre aqueles que mobilizam milhares de pessoas nas redes sociais sem estarem legalizados. As prefeituras não podem ser as últimas a saber, a inteligência municipal precisa funcionar.