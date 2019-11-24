Biógrafo de Raul Seixas diz que Paulo Coelho sabia da história da ditadura

Ele já sabia. Na verdade, ele me chamou a atenção para o documento, mas não botava fé que fosse verdadeiro. Aí eu fui atrás do original. Os documentos estão lá no Arquivo Público do Rio de Janeiro, é só ir lá buscar. Nesses documentos estão o depoimento dele (Paulo) à polícia e o da Adalgiza (mulher de Paulo Coelho). No meu livro não cabia tudo isso, não é uma história do Paulo Coelho, é uma história do Raul. O que me interessava, obviamente, é ele ser o maior parceiro do Raul. Conforme eu conversava com o Paulo eu percebi que ele tinha umas travas, alguns problemas que ele não conseguia expressar, até que um dia ele expressou e me mostrou esse documento. Ele falou que nem sabia se o documento era verdadeiro, estava impactado. Aí eu fui atrás e achei o verdadeiro, com todos os carimbos da polícia no verso, é irrebatível, mas não é tão fundamental quanto o Paulo pensava que era, ele tem uma ambiguidade.