Biblioteca Municipal ganha prêmio nacional

Luísa Torre (interina)

Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória Crédito: Diego Alves

O projeto Viagem pela Literatura, da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória, foi agraciado com o Prêmio Ricardo Oiticica – o melhor em práticas leitoras, promovido pelo Instituto Interdisciplinar de Leitura PUC-Rio (iiLer) e a Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio. O projeto capixaba foi laureado na categoria oralidade, voltado a projetos que valorizem a arte de contar histórias na promoção da leitura.

Incentivo à leitura

O Viagem pela Literatura existe desde 1994 e promove atividades como contação de histórias, oficinas de artes e poesia, encontro com escritores, saraus e outras, em praças, parques, comunidades e na própria Biblioteca. O objetivo é formar leitores, atendendo de crianças a idosos, sob a coordenação de Elizete Caser. Sucesso!

Mais saber

As redes sociais aproximam ou afastam as pessoas? Esse e outros assuntos serão tratados pela psicanalista e escritora Sandra Niskier Flanzer, na próxima edição do Encontros do Saber, no dia 17 de julho, no auditório da Rede Gazeta.

Pés-quentes

Se o bolão dos políticos divulgado por esta coluna valesse dinheiro, Hartung e Casagrande estariam agora dividindo o prêmio. Como os dois apostam no hexa, já podemos acreditar na que a taça do mundo é nossa?

Em coro

Durante o jogo do Brasil, os funcionários do polo de moda da Glória aproveitaram para pedir, em coro, folga na sexta e para mostrar a admiração pela beleza... quer dizer, pelo goleiro Alisson.

Brilhou no jogo

No jogo, o México viu uma luz no fim do túnel. Mas quando os jogadores se aproximaram... era o sorriso brilhante de Firmino.

Manda a taça

O fotógrafo Ricardo Medeiros flagrou, na última sexta-feira, o ônibus turístico de Vitória circulando pela praia de Camburi assim: cheio de turistas encantados com as belezas do Espírito Santo. Está fazendo sucesso! Crédito: Ricardo Medeiros

Neymar foi caçado e levou muita pancada. A cada queda, nos mostrou que ele já pode levar o prêmio de melhor do mundo... em atuação.

A cada mergulho um flash

Mais imprevisível que as zebras da Copa do Mundo é o cabelo do Neymar para o próximo jogo, na sexta.

Eu hein!

Entre as buscas do Google ontem após o jogo da Seleção, o Brasil foi a 60ª região do planeta com maior interesse no termo Copa do Mundo. Nossos amigos craques de bola do Nepal foram os mais interessados no termo.

Aceita que dói menos

Até o ator mexicano Gael Garcia

Bernal reconheceu, em um tuíte, que o Brasil jogou bem contra o México.

Só o Osorio que não.

Por onde andam?

Será que a bancada federal capixaba estava ocupada vendo jogo enquanto o governo retirou do Espírito Santo e levou para o Centro-Oeste o investimento da Vale em uma ferrovia?

Diversidade na tela

Após ser premiado em um festival de cinema de Goiás, o documentário capixaba Transvivo vai ser exibido no dia 11 de julho, no Cine Metrópolis. Dirigido por Tati Franklin, o filme aborda o tema transexualidade a partir de dois personagens, Izah e Murilo.

Caiu no samba

Lelo Coimbra se acabou no último domingo no samba do Arraiá da Unidos da Piedade.

Sem descanso

Depois de um fim de semana com festa e shows nacionais em Itarana, e de jogo do Brasil ontem, o governador Paulo Hartung resolveu ir à cidade para anunciar a reforma de um ginásio e inaugurar uma torre de celular. Não deixou o pessoal da cidade descansar em pleno ponto facultativo.

Sucesso na dança

Onze bailarinos capixabas vão representar o Estado em um dos maiores festivais de dança do Brasil, o Fendafor, em Fortaleza, Ceará. Os capixabas estão com tudo mesmo!

Uma curiosidade

Sexta-feira passada foi o dia mais cheio do ano nos ares. Foram registrados 202.157 voos em todo o mundo pelo site Flight Radar.

Procissão engajada

Religião e política se misturam? Os pescadores apresentaram no último domingo uma procissão superengajada em homenagem a São Pedro. Os barcos carregaram faixas que iam do repúdio a ataques contra o meio ambiente à protestos contra a reforma da Previdência.

Incentivo à leitura