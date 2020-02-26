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Renata Rasseli

Biblioteca de Vitória recebe doação de livros de Bibi Ferreira

A 2ª edição inédita da fotobiografia de Bibi Ferreira, que completa um ano de morte neste mês, chegará nesta semana às lojas

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

26 fev 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A artista Bibi Ferreira, que faleceu em 13 de fevereiro de 2019  Crédito: Selmy Yassuda/Reprodução/Facebook Bibi Ferreira
A partir do dia 28 deste mês estará à venda a segunda edição inédita da fotobiografia de Bibi Ferreira, que completa um ano de morte neste mês. A informação, publicada em primeira mão pelo colunista de A GAZETA Pedro Permuy, chega com um toque especial ao Espírito Santo. É que a Biblioteca Municipal de Vitória, coordenada por Elizete Caser, receberá um lote que será doado à instituição pela empresa que está lançando a publicação, a Raman Entretenimentos. Os livros devem chegar à Capital assim que estiverem disponíveis nas lojas.

INAUGURAÇÃO

Maria Antônia Fonseca, Rafael Richa, Lucas Richa e Natália Rody: em novo  Crédito: Monica Zorzanelli

FESTA

Ricardo Penedo, Leticia Assad e Francisco Quitiba:  um brinde à vida! Crédito: Mônica Zorzanelli

PRIMEIRO NO RANKING

Terence Rangel comemora o resultado do Outback que ficou em 1º lugar no ranking EXAME/IBRC de Atendimento ao Cliente na categoria “Alimentação”. A empresa foi um dos destaques da 10ª edição do estudo que analisou 166 empresas de 15 setores da economia. Além do reconhecimento, a marca também alcançou o posto de 17ª colocada no ranking geral da pesquisa, que é idealizada todos os anos pelo Instituto Ibero Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC).
Para a consolidação dos dados, os pesquisadores do IBRC ouviram 6.148 pessoas de 149 municípios de todas as regiões do Brasil. Esses consumidores foram questionados sobre a percepção deles em relação ao atendimento ao cliente por parte das empresas. O levantamento coletou mais de 46 mil citações só no último ano.er

ARTE NA ESQUINA

Fredone Fone é quem assina o novo mural do empreendimento de Raquel e Vanuza Melo, na esquina da rua Joaquim Lírio com a Celso Calmon, na Praia do Canto. O artista visual tem trajetória reconhecida no universo do grafite e da arte de rua e atualmente está expondo em um museu ferroviário de Vila Velha. Ele aprendeu a pintar parede com o pai, que é pedreiro, e costuma usar as cores cinza, preto, vermelho e branco nas suas criações. A obra será inaugurada no próximo mês, junto com o lançamento da coleção de inverno 2020, que reúne as principais tendências, como bico quadrado, salto taça, metalizados e coturnos.

BAILE DE CARNAVAL

Teodora Condon e Carol Zamboni Crédito: Mônica Zorzanelli

ESCOLA MONTESSORIANA

Ela foi a primeira mulher a se formar em Medicina em seu país e a pioneira no campo pedagógico, a dar ênfase a escola de educação para a vida, que preza a vocação da criança e estimula a autorresponsabilidade, desde cedo. Em 2020 em todo o mundo serão celebrados os 150 anos da educadora Maria Montessori. No próximo dia 14 de março será a abertura oficial da primeira escola montessoriana do Espírito Santo, das médicas pediatras e apaixonadas por crianças, Vanessa Madureira e Carolina Lino, em Bento Ferreira.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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