Biblioteca de Vitória recebe doação de livros de Bibi Ferreira

A artista Bibi Ferreira, que faleceu em 13 de fevereiro de 2019 Crédito: Selmy Yassuda/Reprodução/Facebook Bibi Ferreira

, que completa um ano de morte neste mês. A informação, publicada em primeira mão pelo colunista de A GAZETA Pedro Permuy, chega com um toque especial ao Espírito Santo. É que a Biblioteca Municipal de Vitória, coordenada por Elizete Caser, receberá um lote que será doado à instituição pela empresa que está lançando a publicação, a Raman Entretenimentos. Os livros devem chegar à Capital assim que estiverem disponíveis nas lojas. A partir do dia 28 deste mês estará à venda a segunda edição inédita da fotobiografia de Bibi Ferreira que completa um ano de morte neste mês. A informação, publicada em primeira mão pelo colunista de A GAZETAchega com um toque especial ao Espírito Santo. É que a Biblioteca Municipal de Vitória, coordenada por Elizete Caser, receberá um lote que será doado à instituição pela empresa que está lançando a publicação, a Raman Entretenimentos. Os livros devem chegar à Capital assim que estiverem disponíveis nas lojas.

INAUGURAÇÃO

Maria Antônia Fonseca, Rafael Richa, Lucas Richa e Natália Rody: em novo Crédito: Monica Zorzanelli

FESTA

Ricardo Penedo, Leticia Assad e Francisco Quitiba: um brinde à vida! Crédito: Mônica Zorzanelli

PRIMEIRO NO RANKING

Terence Rangel comemora o resultado do Outback que ficou em 1º lugar no ranking EXAME/IBRC de Atendimento ao Cliente na categoria “Alimentação”. A empresa foi um dos destaques da 10ª edição do estudo que analisou 166 empresas de 15 setores da economia. Além do reconhecimento, a marca também alcançou o posto de 17ª colocada no ranking geral da pesquisa, que é idealizada todos os anos pelo Instituto Ibero Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC).

Para a consolidação dos dados, os pesquisadores do IBRC ouviram 6.148 pessoas de 149 municípios de todas as regiões do Brasil. Esses consumidores foram questionados sobre a percepção deles em relação ao atendimento ao cliente por parte das empresas. O levantamento coletou mais de 46 mil citações só no último ano.er

ARTE NA ESQUINA

Fredone Fone é quem assina o novo mural do empreendimento de Raquel e Vanuza Melo, na esquina da rua Joaquim Lírio com a Celso Calmon, na Praia do Canto. O artista visual tem trajetória reconhecida no universo do grafite e da arte de rua e atualmente está expondo em um museu ferroviário de Vila Velha. Ele aprendeu a pintar parede com o pai, que é pedreiro, e costuma usar as cores cinza, preto, vermelho e branco nas suas criações. A obra será inaugurada no próximo mês, junto com o lançamento da coleção de inverno 2020, que reúne as principais tendências, como bico quadrado, salto taça, metalizados e coturnos.

BAILE DE CARNAVAL

Teodora Condon e Carol Zamboni Crédito: Mônica Zorzanelli

ESCOLA MONTESSORIANA