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Adequação

Banestes lança PDV e prevê demitir 100 funcionários

Programa de Desligamento Voluntário será iniciado pelo Banestes no dia 10 de fevereiro

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 15:38

Públicado em 

07 fev 2020 às 15:38
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Agência do Banestes no Centro de Vitória Crédito: Banestes/Divulgação
O Banestes - hoje com 2,2 mil profissionais - lançou um Plano de Desligamento Voluntário (PDV) para 2020 que poderá alcançar 100 empregados de todas as áreas da instituição financeira.
A adesão poderá ser feita pelos interessados a partir de segunda-feira (10) e vai até o dia 6 de março, sendo que os desligamentos vão acontecer até o final de agosto deste ano, de acordo com a necessidade do banco.
É o segundo PDV que o Banestes lança em menos de seis meses. Em setembro de 2019, o programa tinha alcance de 45 funcionários e envolvia três setores: call center, manutenção de caixas eletrônicos e monitoramento de vídeo das agências.
Na época, a instituição divulgou que previa gastar R$ 7 milhões com os benefícios. Desta vez, entretanto, o banco informou à coluna que os valores não serão detalhados por questão estratégica. Mas considerando a quantidade de pessoas que o plano pode contemplar e o valor da indenização, tudo indica que a quantia a ser desembolsada será maior.
Na lista de benefícios que serão oferecidos além de saldo de salário, 13º Salário, férias vencidas e proporcionais, está prevista uma indenização no valor correspondente a 10 rendas mensais do colaborador.
De acordo com o Banestes, o objetivo do PDV 2020 é “adequar o funcionamento do banco à realidade atual do mercado financeiro”. Mas ainda assim a instituição garante que não irá fechar agências.
“Nenhuma agência será fechada. Tanto que neste semestre serão abertas mais duas unidades: a Agência de Governo, que funcionará no prédio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), na Enseada do Suá, Vitória; e a Empresarial Linhares, que funcionará no segundo piso da agência Linhares.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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