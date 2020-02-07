Banestes lança PDV e prevê demitir 100 funcionários

Agência do Banestes no Centro de Vitória Crédito: Banestes/Divulgação

Banestes - hoje com 2,2 mil profissionais - lançou um Plano de Desligamento Voluntário (PDV) para 2020 que poderá alcançar 100 empregados de todas as áreas da instituição financeira.

A adesão poderá ser feita pelos interessados a partir de segunda-feira (10) e vai até o dia 6 de março, sendo que os desligamentos vão acontecer até o final de agosto deste ano, de acordo com a necessidade do banco.

É o segundo PDV que o Banestes lança em menos de seis meses. Em setembro de 2019 , o programa tinha alcance de 45 funcionários e envolvia três setores: call center, manutenção de caixas eletrônicos e monitoramento de vídeo das agências.

Na época, a instituição divulgou que previa gastar R$ 7 milhões com os benefícios. Desta vez, entretanto, o banco informou à coluna que os valores não serão detalhados por questão estratégica. Mas considerando a quantidade de pessoas que o plano pode contemplar e o valor da indenização, tudo indica que a quantia a ser desembolsada será maior.

Na lista de benefícios que serão oferecidos além de saldo de salário, 13º Salário, férias vencidas e proporcionais, está prevista uma indenização no valor correspondente a 10 rendas mensais do colaborador.

De acordo com o Banestes, o objetivo do PDV 2020 é “adequar o funcionamento do banco à realidade atual do mercado financeiro”. Mas ainda assim a instituição garante que não irá fechar agências.