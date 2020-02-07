Caixa deve abrir PDV e fechar agências em todo país

Agência da Caixa Econômica Federal na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Documento interno da Caixa obtido pela Reuters revela que o número de superintendências de rede e varejo do banco deve crescer de 92 para 412. Além disso, a estatal pretende criar 57 superintendências de governo e 54 superintendências de habitação, cargos que atualmente não existem na estrutura da instituição.

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Já o programa de demissão voluntária (PDV), segundo a agência, deve ter como público-alvo o meio da pirâmide administrativa da Caixa. Ainda quanto a pessoal, o banco prevê ainda criar 3,6 mil vagas de gerentes e 2,6 mil de assistentes, funções essas que seriam preenchidas por atuais funcionários.

O banco público quer ainda reduzir o número de superintendências regionais, que hoje são 184 pelo país, e fechar um número ainda indefinido de agências. Segundo a Reuters, a prioridade seria em regiões de grandes cidades onde ainda existam muitos pontos físicos próximos.

A reportagem de A Gazeta procurou e aguarda resposta da Caixa para esclarecer sobre o projeto e explicar os impactos para a rede e funcionários do banco no Espírito Santo.