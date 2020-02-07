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Plano de demissão

Caixa deve abrir PDV e fechar agências em todo país

Banco estatal prepara uma ampla reformulação da sua estrutura que ainda deverá passar pelo conselho de administração

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 16:19
Agência da Caixa Econômica Federal na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Uma ampla reformulação administrativa está sendo planejada pela Caixa Econômica Federal. O pacote de mudanças deve incluir um novo Programa de Demissão Voluntária (PDV), o fechamento de agências e a criação de várias superintendências menores pelo país. As informações são da agência de notícias Reuters.
Documento interno da Caixa obtido pela Reuters revela que o número de superintendências de rede e varejo do banco deve crescer de 92 para 412. Além disso, a estatal pretende criar 57 superintendências de governo e 54 superintendências de habitação, cargos que atualmente não existem na estrutura da instituição.

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Já o programa de demissão voluntária (PDV), segundo a agência, deve ter como público-alvo o meio da pirâmide administrativa da Caixa. Ainda quanto a pessoal, o banco prevê ainda criar 3,6 mil vagas de gerentes e 2,6 mil de assistentes, funções essas que seriam preenchidas por atuais funcionários.
O banco público quer ainda reduzir o número de superintendências regionais, que hoje são 184 pelo país, e fechar um número ainda indefinido de agências. Segundo a Reuters, a prioridade seria em regiões de grandes cidades onde ainda existam muitos pontos físicos próximos.
A reportagem de A Gazeta procurou e aguarda resposta da Caixa para esclarecer sobre o projeto e explicar os impactos para a rede e funcionários do banco no Espírito Santo.

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