Bandidos tentam aplicar golpe em pacientes em hospital de Vitória

Cartaz no Hospital da Unimed Vitória alerta pacientes para a ação de golpistas Crédito: Foto do leitor

Clientes do Hospital da Unimed (Cias) localizado em Itararé, Vitória, estão sendo vítimas de estelionatários. Os bandidos estão aplicando golpes se passando por médicos da direção do hospital e exigindo pagamentos em depósitos bancários . Eles alegam a necessidade da realização de exames e compra de medicamentos que o plano de saúde, supostamente, não cobre.

Um leitor da coluna quase caiu em um desses golpes na manhã de ontem (16). O falso médico solicitou o depósito de R$ 4.900 em uma conta de pessoa física para a realização de um exame para comprovar uma suspeita de leucemia em uma criança de 4 anos que está internada no Hospital da Unimed. O mais estranho é que o bandido tinha informações sobre o laudo da paciente.

Segundo o leitor, os alertas dos cartazes ficam invisíveis em meio a tantos outros cartazes espalhados nas dependências do hospital. Para ele, esse alerta deveria ser feito pelo atendente no momento em que o paciente e parentes dão entrada na unidade de saúde.

“Hoje (ontem), quando fui relatar o caso aos funcionários do corredor do hospital, me informaram que houve outro caso de manhã, de outra ligação e para outro paciente. Os bandidos disseram que um dos seus familiares havia sido sequestrado”, conta o pai da criança internada.

Ao fazer a ocorrência na delegacia, o leitor disse que ouviu de um policial que os golpistas estão agindo em outros hospitais, como o Santa Rita.

O QUE DIZ A UNIMED

Em nota, a Unimed vitória diz que divulga amplamente em suas unidades, principalmente no ato da internação do paciente, sobre os possíveis golpes que são aplicados em todos os hospitais do país . Informa ainda que não cobra valores por telefone ou em domicílio e que eventuais pagamentos devem ser realizados exclusivamente na tesouraria do hospital . A orientação da cooperativa é que a vítima denuncie o caso para a polícia.