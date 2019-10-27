Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Baixa qualidade de informações das empresas dificulta vendas e fusões
Negócios no Brasil

Baixa qualidade de informações das empresas dificulta vendas e fusões

Abismos entre a percepção de valor de comprador e vendedor são comuns, em função da baixa proficiência do mercado em finanças corporativas e da ausência de dados do preço de transações comparáveis

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 05:00

Públicado em 

27 out 2019 às 05:00

Colunista

Estima-se que divergência sobre preço ou estrutura de venda encerra quase 40% das negociações Crédito: Shutterstock
Apesar de a venda de empresas movimentar nossos noticiários diários, poucos sabem que muitas negociações não sobrevivem ao funil de um processo de M&A (termo em inglês para Fusões & Aquisições). A baixa taxa de concretização de negócios no Brasil deve-se a alguns fatores, comparando nossa experiência aqui e no exterior.
O primeiro é a menor qualidade das informações das empresas médias brasileiras, em sua maioria familiares e não auditadas. Compradores gastam tempo considerável para um conforto mínimo sobre as informações financeiras que, após ajustes, podem já não mais justificar o preço da transação.
O segundo é a presença de contingências, que são riscos de materialização de passivos. Em países com leis punitivas e fiscalização eficaz, contingências tributárias e trabalhistas são quase inexistentes, dado o alto grau de conformidade empresarial. Já no Brasil, as complexas regras e altos tributos reduzem a conformidade, o que aumenta o risco aos compradores e alonga o due-diligence - etapa de auditoria feita pelo potencial comprador. Altas contingências aumentam a retenção de preço, o que pode inviabilizar a venda.

Veja Também

Vale compra empresa de tecnologia de beneficiamento de minério

Por fim, abismos entre a percepção de valor de comprador e vendedor são comuns, em função da baixa proficiência do mercado em finanças corporativas, da ausência de dados do preço de transações comparáveis e até dos desafios inerentes de se construir uma empresa de sucesso no Brasil - fator subjetivo que aumenta a visão de preço justo de venda. De fato, estima-se que divergência sobre preço ou estrutura de venda encerra quase 40% das negociações.

Veja Também

Capixaba Vix Logística compra empresa de São Paulo

Essa menor susceptibilidade ao fechamento de transações em terras tupiniquins traz um recado ao empresariado: preparação estratégica profissional é crucial para o sucesso de uma operação de M&A. O país é um celeiro de empresas diferenciadas e inovadoras, mas para se aproveitar do apetite dos compradores nacionais e estrangeiros, diferenciação e preparação são determinantes.
O autor é diretor de M&A na Apex Partners

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem BBC Brasil
Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'
Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados