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Leonel Ximenes

Bairro mais violento do ES tem mais homicídios do que 62 cidades capixabas

Interlagos, em Linhares, registrou 12 assassinatos em dez meses neste ano

Públicado em 

24 nov 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bairro Interlagos, em Linhares: campeão da violência no ES Crédito: G1
Interlagos, em Linhares, é o bairro com mais homicídios dolosos no Espírito Santo de janeiro a outubro deste ano, com registro de 12 crimes. O índice é maior do que em 62 cidades.
Em 18 cidade não foram registrados assassinatos em 2019: Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Iconha, Irupi, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Mucurici, Ponto Belo, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São José do Calçado e Vargem Alta.
Linhares, por sinal, tem outro bairro violento: Nova Esperança, com nove homicídios em dez meses.
Em Cariacica, o bairro com mais assassinatos é Graúna, com 10 delitos. Já em Vila Velha, a liderança fica com Vale Encantado (nove). Chama a atenção a quantidade de mortes no bairro Seac, em Jaguaré: sete. Em Vitória, o problema está em Santo Antônio, também com sete registros, mesmo número dos crimes letais em Novo Horizonte, na Serra.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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