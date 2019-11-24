Bairro mais violento do ES tem mais homicídios do que 62 cidades capixabas

Bairro Interlagos, em Linhares: campeão da violência no ES Crédito: G1

Interlagos, em Linhares, é o bairro com mais homicídios dolosos no Espírito Santo de janeiro a outubro deste ano, com registro de 12 crimes. O índice é maior do que em 62 cidades.

Em 18 cidade não foram registrados assassinatos em 2019: Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Iconha, Irupi, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Mucurici, Ponto Belo, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São José do Calçado e Vargem Alta.

Linhares, por sinal, tem outro bairro violento: Nova Esperança, com nove homicídios em dez meses.