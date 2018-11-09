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Opinião da GAZETA

Autoridades não podem continuar se escondendo da chuva

Dia de chuva e caos foi marcado pela cena de pessoas atravessando a Terceira Ponte a pé, um episódio que não pode virar rotina

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 22:32

Públicado em 

08 nov 2018 às 22:32

Colunista

Pedestres atravessam a Terceira Ponte nesta quinta-feira Crédito: Fernando Madeira
A chuva desta quinta-feira não é repentina. Na véspera, até mesmo Maria Julia Coutinho, a Maju do Jornal Nacional, havia alertado para os riscos de alagamentos, por conta do aumento das marés. Mais uma vez, a Grande Vitória sucumbiu, incapaz de pôr em ação um plano de contingência para evitar o caos no trânsito.
É incompreensível que mais uma vez ocorra um apagão das autoridades, deixando a situação fora de controle. Onde estava o poder público para controlar o trânsito e garantir a circulação dos ônibus? E, principalmente, para impedir que pessoas cruzassem a pé a Terceira Ponte, em plena chuva, numa empreitada que colocou em risco a integridade física delas, aumentando também a chance de acidentes.
É inaceitável que nada tenha sido feito. De novo, constata-se a falta de iniciativa dos responsáveis em colocar em prática um plano de ação emergencial para a ponte quando se precisa de um. É, verdadeiramente, cada um por si.
 

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