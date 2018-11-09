Autoridades não podem continuar se escondendo da chuva

A chuva desta quinta-feira não é repentina. Na véspera, até mesmo Maria Julia Coutinho, a Maju do Jornal Nacional, havia alertado para os riscos de alagamentos, por conta do aumento das marés.

É incompreensível que mais uma vez ocorra um apagão das autoridades, deixando a situação fora de controle. Onde estava o poder público para controlar o trânsito e garantir a circulação dos ônibus? E, principalmente, para impedir que pessoas cruzassem a pé a Terceira Ponte, em plena chuva, numa empreitada que colocou em risco a integridade física delas, aumentando também a chance de acidentes.