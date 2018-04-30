Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Autismo, dignidade e realização da personalidade
Conscientização

Autismo, dignidade e realização da personalidade

A configuração do transtorno perpassa a sociabilidade não convencional e o brilhantismo ímpar

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 19:54

Públicado em 

30 abr 2018 às 19:54

Colunista

Caio Neri e Thiago Sales*
O dia 2 de abril foi escolhido pela Organização das Nações Unidas para celebrar-se uma data de importância singular: a conscientização mundial sobre o autismo. O transtorno do espectro autista é uma condição de variados níveis, cuja origem ainda não é apontada com unanimidade pela ciência - que costuma direcioná-la para uma aglutinação de fatores conjugados -, mas que é diagnosticado em milhões de indivíduos por todo o planeta, segundo dados da Organização Mundial da Saúde.
A configuração do transtorno, muitas vezes retratada na ficção, perpassa uma sociabilidade não convencional e um brilhantismo direcionado ímpar, conforme critérios estabelecidos pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). Verdadeiramente, essas duas características costumam acompanhar os portadores do transtorno. Tal o é que em 2016, o então secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, apontou a rejeição dos portadores da condição como uma violação aos direitos humanos e um desperdício de potencial.
Ainda hoje, são muitas as dificuldades de inserção de seus portadores ao meio social. Há tempos, pessoas com transtornos de ordem mental têm sido alvo de preconceito, reflexo de quando ainda não se sabia como lidar com esses quadros, o que começou a mudar com o trabalho dos médicos Philippe Pinel e Jean-Étienne Esquirol. No intuito de dissolver as barreiras que as convenções sociais irrefletidas fixam, seja pelo costume ou pela não assimilação da diferença, foi promulgada a lei nº 12.764/2012, especificada pelo Decreto nº 8.368/2014, que estabelecem as bases de uma política nacional para o progresso da pessoa inserida no transtorno de espectro autista.
Essas normas se direcionam a entidades públicas e privadas, com vistas a viabilizar a realização da personalidade do indivíduo identificado no espectro, resguardando o seu valor intrínseco como integrante da espécie humana e tutelando uma diferença cuja manifestação específica é, por muitas vezes, incompreendida, resultando em um prejuízo não apenas moral ou jurídico para a sociedade, mas que também significa um inadequado aproveitamento das capacidades e potencialidades de seus portadores.
Destarte, referidas normas buscam, entre outros, ampliar o acesso a ações e serviços de saúde, haja vista que o diagnóstico e tratamento precoces são capazes de reduzir os sintomas. Já o acesso a informações é fator importante para afastar estigmas e contribuir para a adesão ao tratamento.
*Os autores são, respectivamente, bacharel em Direito pela Ufes, assessor jurídico do Ministério Público Federal; mestre em Direito Processual e mestrando em Filosofia pela Ufes
 

Tópicos Relacionados

autismo Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados