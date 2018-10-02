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Leonel Ximenes

Audifax pede mais fiscalização e policiamento na eleição na Serra

"Estou preocupado com a violência, a intolerância e a deslealdade por alguns candidatos da Serra", disse o prefeito

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 12:08

Públicado em 

02 out 2018 às 12:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Audifax ao lado da presidenciável Marina em ato de campanha eleitoral: tensão na Serra às vésperas do pleito. Crédito: G1
O prefeito Audifax Barcelos (Rede), da Serra, vai ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nesta terça (2), às 17h, para pedir reforço no policiamento e na fiscalização das eleições deste ano no município. "Estou preocupado com a violência, a intolerância e a deslealdade por alguns candidatos da Serra", disse.
Segundo o prefeito, neste ano já foram identificadas reuniões de organização para realização de boca de urna. Ele, no entanto, não cita quem estaria preparando esse crime eleitoral.
Audifax, que foi reeleito em 2016 após derrotar Sérgio Vidigal (PDT) em uma campanha bastante acirrada e marcada pela troca de acusações, afirma que, na época, "foram verificadas práticas ilícitas de manifestação e distribuição de bens que influenciaram no voto dos eleitores".

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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