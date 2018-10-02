Audifax pede mais fiscalização e policiamento na eleição na Serra

O prefeito Audifax Barcelos (Rede), da Serra, vai ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nesta terça (2), às 17h, para pedir reforço no policiamento e na fiscalização das eleições deste ano no município. "Estou preocupado com a violência, a intolerância e a deslealdade por alguns candidatos da Serra", disse.
Segundo o prefeito, neste ano já foram identificadas reuniões de organização para realização de boca de urna. Ele, no entanto, não cita quem estaria preparando esse crime eleitoral.
Audifax, que foi reeleito em 2016 após derrotar Sérgio Vidigal (PDT) em uma campanha bastante acirrada e marcada pela troca de acusações, afirma que, na época, "foram verificadas práticas ilícitas de manifestação e distribuição de bens que influenciaram no voto dos eleitores".