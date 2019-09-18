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Acidente em João Neiva

Atropelada com a filha, mulher descobriu horas antes que está grávida

Luciana Souza Pereira disse que fez um teste de gravidez horas antes do acidente. Ela vai fazer um exame para saber como está o bebê, mas disse que não sentiu dores nem teve sangramento

Publicado em 

18 set 2019 às 07:19

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 07:19

Luciana Souza Pereira contou que descobriu que estava grávida horas antes do atropelamento Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte
Horas antes de ser atropelada junto com a filha de 3 anos, em uma avenida no Centro de João Neiva, na tarde desta terça-feira (17), a dona de casa Luciana Souza Pereira tinha feito um teste e descoberto que está grávida.
Mãe e filha estavam na calçada, na Avenida Brasil, no Centro do município, quando Vitória Souza de Almeida saiu correndo em direção à rua. Luciana foi atrás da menina na tentativa de segurá-la, mas as duas acabaram atropeladas por um carro de passeio. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança da região.
“Mais cedo, descobri que estou grávida. Daqui uns meses, tem um irmãozinho ou uma irmãzinha chegando para a Vitória”, contou a dona de casa.
Ela afirmou que, após o atropelamento, não sentiu dor e nem teve sangramento. Mas, na tarde desta quarta-feira (18), vai fazer um ultrassom para monitorar a situação do bebê.
DESESPERO
Para a TV Gazeta Norte, Luciana disse que ficou desesperada com tudo o que aconteceu. “Foi um susto muito grande, eu fiquei assustada demais. Mas Deus é muito bom, deu um livramento muito grande para minha filha. Graças a Deus, a Vitória está bem, já está fora de perigo, não teve fratura nenhuma e hoje mesmo ela deve ir para casa”, destacou.
Outro filho da dona de casa ficou bastante preocupado com a irmã. “Meu sentimento na hora foi de desespero, porque o meu menininho falou: ‘Mãe, a Vitória morreu?’. E eu virei e falei: ‘Não, meu filho. Sua irmã vai ficar bem e vai para casa com a gente’. Ele começou a chorar no desespero, eu tive que mandar ele para a casa da minha mãe, porque ele estava muito desesperado na hora”, ressaltou.

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