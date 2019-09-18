Atropelada com a filha, mulher descobriu horas antes que está grávida

Luciana Souza Pereira contou que descobriu que estava grávida horas antes do atropelamento Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

ser atropelada junto com a filha de 3 anos, em uma avenida no Centro de João Neiva, na tarde desta terça-feira (17), a dona de casa Luciana Souza Pereira tinha feito um teste e descoberto que está grávida. Horas antes de, em uma avenida no Centro de, na tarde desta terça-feira (17), a dona de casa Luciana Souza Pereira tinha feito um teste e descoberto que está grávida.

Mãe e filha estavam na calçada, na Avenida Brasil, no Centro do município, quando Vitória Souza de Almeida saiu correndo em direção à rua. Luciana foi atrás da menina na tentativa de segurá-la, mas as duas acabaram atropeladas por um carro de passeio. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança da região.

“Mais cedo, descobri que estou grávida. Daqui uns meses, tem um irmãozinho ou uma irmãzinha chegando para a Vitória”, contou a dona de casa.

Ela afirmou que, após o atropelamento, não sentiu dor e nem teve sangramento. Mas, na tarde desta quarta-feira (18), vai fazer um ultrassom para monitorar a situação do bebê.

DESESPERO

Para a TV Gazeta Norte, Luciana disse que ficou desesperada com tudo o que aconteceu. “Foi um susto muito grande, eu fiquei assustada demais. Mas Deus é muito bom, deu um livramento muito grande para minha filha. Graças a Deus, a Vitória está bem, já está fora de perigo, não teve fratura nenhuma e hoje mesmo ela deve ir para casa”, destacou.