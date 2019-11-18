Ativista social fala sobre consumo da comunidade negra

A ativista, empreendedora social e colunista da Revista.ag, Priscila Gama, vai discursar sobre o tema “Dinheiro preto: o futuro do mercado tem cor”, nesta quinta-feira (21), no Palácio Anchieta, em Vitória. Considerada a mulher negra mais influente do Estado, Priscila será a segunda convidada do Circuito de Palestras Banestes. A palestra vai abordar o empreendedorismo e os números de consumo da comunidade negra no Brasil, a circulação financeira e os impactos gerados nas periferias do país e da Grande Vitória, além de fazer uma perspectiva de futuro para o consumo e também para a "bancarização" dessa parcela da sociedade. O evento é aberto ao público.