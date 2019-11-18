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Renata Rasseli

Ativista social fala sobre consumo da comunidade negra

Priscila Gama vai apresentar a palestra “Dinheiro preto: o futuro do mercado tem cor”, nesta quinta-feira (21), no Palácio Anchieta

Públicado em 

18 nov 2019 às 15:51
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Priscila Gama é a  colunista de A Gazeta Crédito: Reprodução Instagram Priscila Gama
A ativista,  empreendedora social e colunista da Revista.ag, Priscila Gama, vai discursar sobre o tema “Dinheiro preto: o futuro do mercado tem cor”, nesta quinta-feira (21), no Palácio Anchieta, em Vitória. Considerada a mulher negra mais influente do Estado, Priscila  será a  segunda convidada do Circuito de Palestras Banestes. A palestra vai abordar o empreendedorismo e os números de consumo da comunidade negra no Brasil, a circulação financeira e os impactos gerados nas periferias do país e da Grande Vitória, além de fazer uma perspectiva de futuro para o consumo e também para a "bancarização" dessa parcela da sociedade. O evento é aberto ao público. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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