Até R$ 140 mil de cachê em festa junina de prefeituras

Luísa Torre (Interina)

Algumas prefeituras estão investindo pesado nas festas de São João deste ano, e há atrações nacionais até em municípios bem pequenos. É o caso de Mucurici, que vai gastar R$ 140,5 mil só em cachês – R$ 80 mil com a banda Luan e o Forró Estilizado e R$ 40 mil para João Lucas e Marcelo. Sooretama vem em seguida, com cachê de R$ 55 mil para Ciel Rodrigues.

Mais modestas

Outras prefeituras foram mais modestas: Conceição da Barra pagará R$ 16 mil em quatro atrações e Venda Nova do Imigrante, R$ 7,4 mil em três.

Despolitizado?

Serjão, da Associação de Moradores da Praia do Canto, contou à coluna que na eleição da nova diretoria realizada ontem, eles queriam despolitizar a associação, por isso ele mesmo não estava concorrendo. No entanto, quem foi eleito foi o secretário do PRP no Estado, Cassinho Ayres.

Novo presidente

Cassinho foi também candidato a deputado estadual em 2014 pelo PSDB. Ele também esteve envolvido, em 2015, em investigação sobre desvio de combustível de veículos oficiais da Assembleia, que causou sua demissão da Casa.

Espírito Santo coreano

Ou brasileiro guarda rancor ou o Espírito Santo tem a maior comunidade coreana fora da Coreia. É que a eliminação da Alemanha foi comemorada com gritos e fogos em diversos bairros de Vitória e Vila Velha.

Aliás...

Mais uma vez, os germânicos são derrotados na Rússia... e olha que agora foi no verão.

Só uma constatação

Alemanha rubro-negra: 7 x 1 contra o Brasil. Alemanha verde e branca: não tem mundial.

Aí é vantagem

Uma das maiores empresas aéreas do México, que patrocina a seleção de lá, amou tanto a vitória da Coreia que está dando 20% de descontos nos voos entre os dois países.

A maior panela de barro do mundo, que vai abrigar a maior moqueca do mundo, chegou a Conceição da Barra! A festa dos pescadores começa por lá na quinta-feira (28), mas a iguaria gigante poderá ser apreciada no sábado Crédito: Leitor

Caos mais cedo

O trânsito todinho das 18h foi transferido na quarta-feira (27) para as 13 horas.

Aí não pode...

Teve carro comum pegando a Linha Verde para fugir do trânsito e pegar a Terceira Ponte. Que feio, gente...

Não parou a bola

O goleiro da Sérvia é o primeiro que teve a cabeça interditada pela Defesa Civil na história das Copas.

Só no Brasil

Com jogo do Brasil, a Câmara dos Deputados ficou uma paradeira na quarta-feira(27). Mas quatro bravos deputados resolveram aparecer. Um deles não tinha muita opção: foi o presidiário João Rodrigues (PSD-SC), que se faltasse, poderia perder o semiaberto.

Afinidade... de ideias

Encontre alguém que olhe para você como o economista Gustavo Franco olha para o pré-candidato João Amoêdo.

O jogo virou?

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, não conseguiu eleger nenhum vereador em sua coligação em 2016. Mas esta semana o líder dele na Câmara, Eliesio Bolzani, foi eleito presidente da Casa por unanimidade.

Mais força ao SUS

Médicos, advogados, juízes e gestores de saúde vão debater propostas para o fortalecimento do SUS durante o 6º Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, realizado no final de julho, em Vitória. Depois, uma carta com as propostas será enviada a candidatos à presidência.

Ela voltou

A Fafi está de volta! Vai ser entregue, restaurada e reformada, no próximo sábado em evento às 10 horas.

Que situação!

Os Correios do Estado estão sem qualquer embalagem de Sedex. Quem precisa da sacolinha para mandar encomenda não consegue encontrar em lugar nenhum.

Que situação! 2

Aliás, na quarta-feira (27), quem precisou mandar Sedex se deparou com uma situação curiosa. O Sedex 10 estava suspenso por causa do jogo do Brasil.

Que situação! 3

A encomenda que fosse postada via Sedex em Vitória ontem chegaria no Rio na próxima terça-feira. No entanto, a encomenda que segue via Sedex 10 hoje chegará em terras cariocas amanhã.

Devagar, devagarinho