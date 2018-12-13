Atacadistas do ES investem R$ 220 milhões e planejam crescer 5%

O setor atacadista do Espírito Santo é um dos maiores do país Crédito: Marcelo Prest

As empresas do setor atacadista e distribuidor do Estado, um dos maiores do país, não podem reclamar: encerram o ano com investimentos que superam R$ 220 milhões. É o que mostra a pesquisa encomendada pelo Sincades ao Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial (Ideies). Das cerca de 650 empresas do segmento no ES, 536 responderam ao levantamento.

Mais crescimento

“Estes dados mostram o ambiente propício que estamos construindo em nosso Estado, tanto para atração de novas empresas quanto para a realização de investimentos”, comemorou Idalberto Moro, presidente do Sincades, que prevê um crescimento de 5% para o setor no ano que vem.

Novo deputado

Ted Conti (PSB) pode preparar o terno de posse. O jornalista assumirá o mandato na Câmara dos Deputados como primeiro suplente de Paulo Foletto, que foi reeleito, mas vai ser anunciado por Casagrande como seu futuro secretário de Agricultura.

Vaga para aliado

O governador eleito, aliás, vai começar a contemplar seus aliados políticos na campanha. O deputado federal Marcus Vicente (PP), que não conseguiu novo mandato, vai comandar a Sedurb, a poderosa Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano.

O fazendeiro

O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) lamentou que, por causa da pressão de entidades protetoras dos animais, desistiu de levar o galo, o bezerro e o carneiro que ele doou para ser sorteado entre os servidores no plenário da Assembleia Legislativa.

Au!

O deputado alegou que os animais não seria maltratados e, como exemplo, acabou “entregando” um vizinho: “No meu prédio tem um cachorro preso em um apartamento que late o dia todo pela revolta de estar preso”.

Aridelmo, por favor!

Um recado: Aridelmo Teixeira, até hoje os vídeos da sua candidatura a governador continuam aparecendo no YouTube. Os internautas apelam: peça pra tirar do ar – você vai economizar bastante. E todos ficarão felizes.

Bandidos, uni-vos!

Na última quarta-feira estudantes da Ufes debateram se aceitam ou não a presença da PM na universidade. A maioria se posicionou de forma contrária. Portanto, só resta rezar.

Renovação na PM

A onda da renovação chegou ao Clube dos Oficiais da PM. Candidato da oposição, o coronel Capita derrotou o tenente-coronel Rogério Fernandes Lima, atual presidente, por 236 a 122 votos. O mandato é de três anos.

Farra em Ecoporanga

Vereadores da Câmara (rica) de Ecoporanga derrubaram o veto do prefeito Elias Dal’Col ao abono de R$ 2 mil para os servidores do Legislativo. Dos 11 vereadores, 10 votaram a favor do abono; apenas Jeffinho Dal’Col votou a favor do veto do prefeito.

Aposentando

O presidente da Assembleia, Erick Musso, anunciou um plano de aposentadoria incentivada para os servidores da Casa. O prazo de adesão é 15 de janeiro 2019. Serão gastos de R$ 4 milhões a R$ 5 milhões no programa.

Entrando

Após o prazo, quem não aderir e tiver prazo para se aposentar vai perder as gratificações por assiduidade e cessará a promoção por tempo de serviço. A expectativa é de que tenha concurso público em 2019 para renovar o quadro de servidores.

Atum com calote

Itapemirim participou de um evento gastronômico de repercussão nacional em março último, mas até hoje os organizadores não receberam o combinado com a prefeitura.

Eleição no Sebrae

Um ex-petista vai comandar a superintendência do Sebrae-ES: Pedro Rigo foi eleito ontem com todos os 13 votos dos representantes das instituições que formam o conselho da entidade. Ele teve o apoio de PH e Casagrande.

Eleição no Sebrae 2

A grande surpresa foi a eleição do deputado federal Manato (PSL) para a presidência do Sebrae. Ele derrotou José Lino Sepulcri (Fecomércio) por 7 votos a 6. Os outros diretores eleitos são José Eugênio Vieira (atual superintendente) e Luiz Henrique Toniato (representante da Findes).

Outro 7 x 1

O governo da Alemanha doou 180 mil euros (R$ 800 mil) para a recuperação do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro.

Alô, Anac!

Até quando o peso das malas vai pesar no bolso dos passageiros?