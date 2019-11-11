Assumção quer disputar Prefeitura de Vitória por nova sigla de Bolsonaro

Capitão Assumção é deputado estadual pelo PSL Crédito: Lissa de Paula/Ales

O deputado estadual Capitão Assumção afirmou, na tarde desta segunda-feira (11), que sairá do PSL para se filiar ao novo partido do presidente Jair Bolsonaro , caso o presidente realmente confirme a sua desfiliação do PSL.

Assumção reafirma que pretende ser candidato a prefeito de Vitória. Segundo ele, sua intenção é disputar a Prefeitura da Capital, seja por qual partido for, como o “candidato de Bolsonaro”, para representar as bandeiras e o governo do presidente da República.

“Minha pré-candidatura está firme”, disse o deputado. “Bolsonaro quer lançar candidatos nas capitais”.

Na prática, independentemente da legenda, Assumção seria o candidato do bolsonarismo. Se Bolsonaro migrar para uma nova sigla e se o partido estiver oficialmente fundado a tempo de lançar candidatos nas eleições municipais de 2020, Assumção pretende acompanhar a filiação de Bolsonaro e concorrer à Prefeitura de Vitória pela nova sigla do presidente.

Para o novo partido poder participar das eleições de 2020, ele precisa estar com o estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o dia 4 de abril de 2020, a seis meses do 1º turno do pleito de outubro. Além disso, deverá ter órgão de direção constituído na circunscrição até a data das convenções partidárias. Isso de acordo com a Lei nº 13.488 (a minirreforma eleitoral de outubro de 2017).

Segundo Assumção, outros dois deputados estaduais eleitos pelo PSL também acompanharão Bolsonaro: Danilo Bahiense Torino Marques . A concretização dessas três baixas representaria o esvaziamento do PSL no Espírito Santo.

SUPLENTE DE OLHO

O risco para Assumção contido nessa eventual troca de partidos é que, se ele sair do PSL sem justa causa, o primeiro suplente da coligação pela qual chegou à Assembleia em 2018, Devanir Ferreira (Republicanos), terá o direito de requerer o mandato do deputado à Justiça Eleitoral. O mesmo vale para Torino e Bahiense.