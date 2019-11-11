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Filho do presidente

'É provável que Bolsonaro anuncie saída do PSL nesta terça', diz Eduardo

Eduardo Bolsonaro ainda afirma que se for essa a decisão de Bolsonaro, a maioria dos deputados deve acompanhar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 19:45

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 19:45

Eduardo Bolsonaro Crédito: Pablo Valadares/Agência Câmara
O líder da bancada do PSL na Câmara, deputado Eduardo Bolsonaro (SP), disse que é provável que o pai, o presidente da República Jair Bolsonaro, anuncie amanhã sua saída do partido. "Não sei se é isso que ele vai fazer amanhã. Eu acho provável? Acho provável. Agora, quem der um furo desse, eu não posso confirmar. O que tudo indica é que sim, mas a gente vai ver. A gente vai bater um papo com a maioria da bancada dos deputados do PSL para ver como vai ficar essa situação", afirmou Eduardo.
Ele disse que se for essa a decisão de Bolsonaro, a maioria dos deputados deve acompanhar. "Mas não é uma ditadura não, quem quiser ficar no PSL, à vontade. A gente vai bater um papo amanhã", afirmou. "Se ele for para a lua, eu vou com ele", disse.

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Eduardo confirmou que haverá uma reunião amanhã, às 16h no Palácio do Planalto junto com a maioria dos deputados do PSL. "Ressalvado meia dúzia ali que tem entrado em conflito frontal com o presidente para decidir essa questão partidária", disse. "Se vai ser um novo partido ou se vai ser migrar para um já existente ou ainda quais deputados estão dispostos a fazer isso, vamos decidir amanhã nessa reunião. É um momento chave para os deputados que estão no PSL", completou.

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