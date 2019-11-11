'É provável que Bolsonaro anuncie saída do PSL nesta terça', diz Eduardo

Ele disse que se for essa a decisão de Bolsonaro, a maioria dos deputados deve acompanhar. "Mas não é uma ditadura não, quem quiser ficar no PSL, à vontade. A gente vai bater um papo amanhã", afirmou. "Se ele for para a lua, eu vou com ele", disse.

Eduardo confirmou que haverá uma reunião amanhã, às 16h no Palácio do Planalto junto com a maioria dos deputados do PSL. "Ressalvado meia dúzia ali que tem entrado em conflito frontal com o presidente para decidir essa questão partidária", disse. "Se vai ser um novo partido ou se vai ser migrar para um já existente ou ainda quais deputados estão dispostos a fazer isso, vamos decidir amanhã nessa reunião. É um momento chave para os deputados que estão no PSL", completou.