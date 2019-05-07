Assembleia entra com ação contra a União por corte de verbas na Ufes

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, presidida pelo deputado estadual Erick Musso, ajuizou ação civil pública para garantir que a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) não seja atingida pelo bloqueio de verbas nas universidades federais, de 30%, anunciado pelo governo federal no último dia 30.
A medida vai tentar impedir que o bloqueio de verbas interfira no funcionamento da instituição.
“O corte de recursos no orçamento é um acinte. Como defender um futuro promissor, com reais oportunidades de emprego e renda, para nossos jovens se o governo federal corta a mais importante das políticas públicas? A educação não pode, de forma alguma, sofrer cortes, seja num ambiente de contenção de despesas ou diante de um cabo de guerra ideológico. A Assembleia do Espírito Santo não vai aceitar isso. Vamos reagir”, disse Erick Musso.