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Mesa Diretora

Assembleia entra com ação contra a União por corte de verbas na Ufes

A medida vai tentar impedir que o bloqueio de verbas interfira no funcionamento da universidade

Publicado em 

07 mai 2019 às 10:36

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 10:36

Prédio da Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá Crédito: Marcelo Prest
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, presidida pelo deputado estadual Erick Musso, ajuizou ação civil pública para garantir que a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) não seja atingida pelo bloqueio de verbas nas universidades federais, de 30%, anunciado pelo governo federal no último dia 30.
> Corte de R$ 20 milhões vai afetar funcionamento da Ufes
A medida vai tentar impedir que o bloqueio de verbas interfira no funcionamento da instituição.
> Sem verba, Ifes só funcionará até setembro, diz reitor
“O corte de recursos no orçamento é um acinte. Como defender um futuro promissor, com reais oportunidades de emprego e renda, para nossos jovens se o governo federal corta a mais importante das políticas públicas? A educação não pode, de forma alguma, sofrer cortes, seja num ambiente de contenção de despesas ou diante de um cabo de guerra ideológico. A Assembleia do Espírito Santo não vai aceitar isso. Vamos reagir”, disse Erick Musso.

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