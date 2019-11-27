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  • Assembleia elege nesta quarta presidente para biênio 2021-2023
Manobra

Assembleia elege nesta quarta presidente para biênio 2021-2023

Antecipação do processo eleitoral interna foi liderada pelo atual presidente, Erick Musso, e seu grupo político

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 09:37

Públicado em 

27 nov 2019 às 09:37
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Erick Musso expressou lealdade a governador Renato Casagrande Crédito: Assembleia Legislativa
Para surpresa geral, a Assembleia Legislativa realiza, na manhã desta quarta-feira (27), antecipadamente, a eleição da Mesa Diretora para o biênio que vai de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023, em sessão preparatória convocada pelo atual presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos). A emenda que alterou a Constituição Estadual,  permitindo a antecipação da eleição da Mesa, foi aprovada na última segunda-feira (25).
A eleição está sendo realizada sob protestos de alguns deputados, como Dary Pagung (PSB), Sergio Majeski (PSB) e Luciano Machado (PV).

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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