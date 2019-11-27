Assembleia elege nesta quarta presidente para biênio 2021-2023

Para surpresa geral, a Assembleia Legislativa realiza, na manhã desta quarta-feira (27), antecipadamente, a eleição da Mesa Diretora para o biênio que vai de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023, em sessão preparatória convocada pelo atual presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos). A emenda que alterou a Constituição Estadual, permitindo a antecipação da eleição da Mesa, foi aprovada na última segunda-feira (25).