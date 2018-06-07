Assembleia devolverá mandato de deputados cassados pela ditadura

José Ignácio Ferreira será um dos deputados cassados que terão seu mandato restituído simbolicamente pela Assembleia. Crédito: Divulgação

Mesmo tardiamente, a Assembleia Legislativa vai reparar uma injustiça histórica. Na próxima terça-feira, às 15h, será a realizada a solenidade de devolução simbólica dos mandatos dos deputados estaduais cassados pela ditadura militar (1964-1985): Helsio Pinheiro Cordeiro, Dailson Laranja e José Ignácio Ferreira. Benjamin Carvalho de Campos, deputado comunista cassado em 1948, também terá seu mandato restituído.

A lei

A sessão solene, proposta pela deputada Luzia Toledo (MDB), cumpre dispositivo previsto na lei de autoria do ex-deputado Cláudio Vereza (PT). “A restituição simbólica dos mandatos é um reconhecimento histórico aos parlamentares que ousaram levantar a voz contra a ditadura para garantir os direitos fundamentais”, diz Luzia.

O inimigo do rei

O Palácio Anchieta se empenhou com força para desestimular deputados a comparecer, ontem, à prestação de contas de deputado Da Vitória (PPS). Até telefonemas foram disparados.

O rebelde

A propósito, Amaro Neto não se rendeu à pressão e foi à prestação de contas de Da Vitória. O deputado, segundo a coluna apurou, está irritado porque Paulo Hartung tem levado o senador Ricardo Ferraço a tiracolo para as agendas de governo, deixando Amaro de lado.

Pedras no caminho

Não estava muito confortável o local de abertura da Vitória Stone Fair. Os convidados ficaram todos espremidos num ambiente que tinha até fogão e pia.

Desprefeitização

Apesar de o evento ter Vitória no nome, o prefeito Luciano Rezende não compareceu. Já Audifax Barcelos (Serra), o antitrião, abriu mão do discurso inaugural.

Mudança na Educação

Conforme a coluna antecipou ontem no Gazeta Online, Haroldo Corrêa Rocha é o novo secretário-executivo do MEC. Em seu lugar na Sedu assume o doutor em Contabilidade Aridelmo Teixeira, da Fucape.

O sub do MEC

Curiosamente, o próprio governo do Estado, ao anunciar a mudança horas depois, trata Haroldo como “vice-ministro” da Educação.

Fazendo as contas

De um leitor ao saber que o preço do seguro dos automóveis em Vitória deve cair por causa do Cerco Eletrônico de Segurança: “Boa notícia. Assim economizamos o que gastamos mais em gasolina parados por causa da Linha Verde”.

Rumo a Brasília

O prefeito Sérgio Meneguelli, de Colatina, diz que ganha R$ 7,5 mil de salário e ainda consegue poupar. Um belo exemplo. Pode ser o próximo ministro da Fazenda.

Miserê total

Em Brasília, o prefeito, em entrevista, convidou um jornalista de Rondônia a ir visitá-lo em Colatina. Mas avisou: “Eu te sirvo água porque até o cafezinho eu cortei”.

O enredo da Coruja

A Jucutuquara escolheu seu enredo para 2019: “O Rosário do Bispo e seu Delirante Inventário do Universo”.

Constatação

Em alguns postos do Centro de Vila Velha e na Praia da Costa, o preço da gasolina teve um leve queda.

Trabalho escravo

Sobre a nota “Máquina escrava”, o empresário Daniel Mageste Lessa alega que os trabalhadores apontados como vítimas de trabalho escravo foram contratados por outra empresa prestadora de serviço durante a safra. Daniel sustenta que não sabia e que foi vítima de um golpe. “Os trabalhadores não estavam mantidos em minha fazenda.”

Que lixo!

Com o setor em crise há uma semana, o prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri (PSD), pediu à população que “colabore” e guarde seu lixo em casa por alguns dias.

Crise de rico

Leitora da coluna tem uma cobertura avaliada em R$ 2 milhões para vender na Praia do Canto. Mas ela lamenta: não encontra comprador.

Sem vínculos

Amaro Neto deu sorte. Rompeu no ano passado com seu antigo protegido, o jornalista Jeferson Gonçalves Ferreira, secretário de Comunicação da Assembleia acusado de se ausentar do expediente para trabalhar na sua empresa particular.

Com vínculos

Mas Jefinho, como é mais conhecido, não ficou desamparado: foi nomeado secretário de Comunicação da Ales pelo presidente Erick Musso. O jornalista ganha R$ 14,5 mil mais R$ 1,1 mil de tíquete-refeição por oito horas de trabalho.

É grave a crise

Capixaba pegou um Uber, em Brasília, com um motorista que se identificou como pastor da Assembleia de Deus.

Alô, Turismo do ES!