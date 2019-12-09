Assembleia repassa quase R$ 1,2 milhão para entidade privada

Assembleia Legislativa: repasse à Unale neste ano foi de R$ 273.480,00 Crédito: Lucas Albani

Em cinco anos, a Assembleia Legislativa repassou R$ 1.193 milhão à Unale, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, entidade privada que cuida dos interesses de parlamentares e dos Legislativos estaduais.

Apesar de o presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), ter prometido no ano passado o fim do convênio com a entidade, hoje (9) o Diário Oficial do Legislativo traz a publicação de um resumo do termo de colaboração pelo qual a Assembleia repassa mais R$ 273,4 mil à Unale.

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No ano passado, os deputados chegaram a aprovar o repasse automático, sem necessidade de aprovação do plenário, do recurso anual à Unale, mas a repercussão negativa do desperdício de dinheiro público levou Musso a prometer que em 2019 o repasse não seria mais feito.

“Essa contribuição foi criada em 2014. E após reunião com o colégio de líderes, esta mesa diretora está revogando, definitivamente, a resolução que o criou”, disse a direção da Assembleia, em nota, no dia 12 de dezembro do ano passado.

Em 2014, a Assembleia repassou à Unale R$ 81.170,10. Em 2015, a verba foi de R$ 422.967,90; em 2016, R$ 146.738,80; em 2017, R$ 135.343,90; e no ano passado, R$ 135.343,90.

O QUE DIZ A ASSEMBLEIA

Em nota enviada à coluna, a Assembleia explica o novo repasse: