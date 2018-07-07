Assassinatos no Estado caem 23% em um ano

Luísa Torre (Interina)

Notícia boa: o Estado registrou, no primeiro semestre de 2018, o menor número de assassinatos para um primeiro semestre dos últimos anos. Em relação a 2017, quando teve greve da PM, a queda foi de 23%. Foram 602 homicídios neste primeiro semestre, contra 784 de 2017. O número deste ano ainda é menor se comparado ao primeiro semestre de 2016, quando foram 608 homicídios. No mesmo período de 2015 foram 735; em 2014, foram 869 e em 2013, 823.

Crime em baixa

A Grande Vitória também terminou o primeiro semestre de 2018 com queda no número de assassinatos, em 25%, se comparado à quantidade do mesmo período do ano passado: 341 neste ano, contra 456 na mesma época de 2017.

Caixa gordo





A receita bruta de pedágio da Eco 101 no primeiro trimestre de 2018 foi 14,3% maior que no mesmo período de 2017: foram R$ 52,9 milhões contra R$ 46,3 milhões em 2017. Agora não tem mais nenhum problema financeiro para tocar a duplicação né?

Tráfego em alta





O volume de tráfego de veículos pesados na BR também cresceu, segundo a Eco 101. Foram 7.644 caminhões, carretas e ônibus rodando no primeiro trimestre de 2018 contra 7.325 no mesmo trimestre de 2017, um aumento de 4,4%.





Aliás...





Foi o maior aumento entre as sete concessionárias da Ecorodovias.

É aquela coisa...





Sobre o Brasil fora da Copa, Vera Holtz lembrou, nas redes sociais, a pensadora contemporânea Dilma Rousseff: “Nem quem ganhar nem quem perder vão ganhar ou perder. Vai todo mundo perder”.

Quem quer comprar?





Está à venda o único cinema erótico do Estado. Inaugurado há 16 anos, no Centro de Vitória, está com uma placa de venda já há alguns meses. Comentário dos corretores que não há muitos interessados no local.

Que isso...





Uma faculdade particular de Medicina decidiu aumentar a nota mínima para os alunos de 7 para 7,5. E tem estudante dizendo que isso é uma estratégia para reprovar todo mundo e conseguir mais lucro. Mas gente... não tem que tirar nota boa?

Memória fotográfica





O Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha começou a produção do primeiro livro do fotógrafo capixaba Antonio Carlos Sessa Neto, o Toninho Gemada. A obra vai contar, pelo olhar de Toninho, os últimos 50 anos da história capixaba. O lançamento deve ser em novembro.

Moqueca mais leve





A inflação de junho, medida pelo INPC, revelou que a tradicional moqueca capixaba está mais em conta: tiveram queda nos preços a cebola (-5,46%), o tomate (-24,75%) e os pescados (-3,69%). Confere?

Turismo no Transcol





Leitora contou que flagrou ontem uma senhora passeando com um amigo turista de Transcol e apontando os pontos turísticos. Quase um ônibus panorâmico.

Sucesso astronômico





Um grupo de pesquisadores da Ufes conseguiu o feito inédito de mostrar que ajustes nas teorias da gravidade de Newton e Einstein não resolveriam o mistério da energia escura. O professor Davi Rodrigues liderou o estudo, que foi publicado na revista Nature Astronomy. Chique!

Com “moral”

Vitória está prestigiada no site da Secretaria dos Portos: a dragagem do porto é a notícia de destaque, ou seja, a última postada no site há... dois anos. A publicação é de 4 de julho de 2016.

Viva o cinema capixaba!





Os Incontestáveis, filme do capixaba Alexandre Serafini, vai estrear nos cinemas nacionais dia 9 de agosto. Vitória está na rota, mas ainda não foi definido em que cinema.

Festa com cultura





Hoje tem festa julina da Rua das Artes, na Prainha em Vila Velha. Será das 10h às 18 horas, e a Academia de Letras de Vila Velha estará de portas abertas para o público.

Ferrovia da discórdia





Uma reunião de trabalho sobre a ferrovia EF-118 vai ser realizada amanhã na Findes, a portas fechadas. Engraçado porque sempre que os empresários se juntaram para defender algo, foi aberto. O que há para esconder?

Cadê a ferrovia?



