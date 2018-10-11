As urnas se vingaram da arrogância dos candidatos

A punição das urnas Crédito: Amarildo

O detetive me pede o retrato falado do arrogante. Com pouco talento pra me lembrar de feições, o da arrogância tem traços inesquecíveis porque são comuns a todos os que fazem carreira com altivez sem medida. Desenha aí, moço: nariz esticado pro alto, queixo duro acompanhando a metidez das narinas, testa voltada pro céu como quem mira o pássaro a ser abatido e, no olhar, a raiva de senhor do reino celestial.

Pois foi ela, a arrogância, que mostrou sua roda dentada nessas eleições e deu o tom do discurso de políticos se achando por cima da carne seca do eleitor. A resposta foi um toco nas urnas de fazer a vaidade sair catando coquinho pelo asfalto cheio de santinhos. A soberba, pecado capital, é mãe da arrogância e serviu colherinhas de veneno a alguns candidatos. Engoliram o líquido pensando ser a cura pra vitória, mas estão até agora no banheiro chamando o Raul.

Arrogantes não medem o tamanho dos passos que podem dar porque imaginam ter o infinito. Se os fins justificam os meios, nada os impede de incendiar a casa do vizinho

Perderam. Dilma, Romero Jucá e Magno Malta são a trinca representante de tantos com o mesmo comportamento. Malta, em campanha, rebateu críticas de pastores (seus eleitores potenciais) com a frase “quem fala mal de mim é pedófilo ou traficante”. Sem pedir desculpas pela dimensão da ofensa, a flecha da arrogância começava a atingir o coração das urnas, a vitória que dava como certa. Certeiros foram seus tiros no próprio pé.

O palco político é tablado em três por quatro para a arrogância. O tipo de cena em que o poder com foro privilegiado dá aval para toda espécie de atores - canastrões são maioria. Ela também ganha corpo nas pequenas autoridades, as que agem com um tipo de humildade de quem se acha sobre o topo do mundo, não por talento, só vaidade mesmo. Gente que exerce autoridade no andar de baixo sem consentimento superior para tal.