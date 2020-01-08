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Verão democrático

As gordinhas arrasando de biquíni no verão!

As gordinhas podem arrasar nesse verão com vários tipos de biquínis. E sem canga

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 16:43

Públicado em 

08 jan 2020 às 16:43
Rayane Souza

Colunista

Rayane Souza

Moda praia para gordinhas Crédito: Divulgação
Já compartilhamos aqui sobre essas pequenas inseguranças que cercam a gente quando falamos de verão! Corpo à mostra! E muitas mulheres ainda fogem do look biquíni e optam pelo maiô, porque talvez não estejam “preparadas” pra colocar corpinho pra jogo!
Antes de te dizer que você é maravilhosa e pode usar o que quiser, eu quero te mostrar como que as gordinhas podem arrasar nesse verão! A gente sabe que a moda plus tem evoluído cada vez mais e que nós mulheres voluptuosas temos tido oportunidades maravilhosas de nos sentirmos na moda. E na moda praia não é diferente.
Se você é uma mulher curvilínea, que adora ressaltar os quadris, ou talvez possui seios menores, que tal investir em um biquíni estilo asa delta? Mas se você tiver um pouco mais de abdômen marcado assim como eu, uma calcinha hot pant te deixa maravilhosa. E ah, vocês acham que as gordinhas não curtem também um biquíni cortininha? A pergunta que te faço é porquê não? Acredito que no verão a ousadia pode estar presente em todos os corpos.
Talvez você ainda pense: “ Ai não consigo usar biquíni ainda”. E eu te digo, tudo bem irmos com calma nesse processo de aceitação e de autoestima, e você também pode arrasar nos looks com maiôs e quimonos chiquérrimos. O importante é investir nos acessórios, estampas e cores.
Moda praia para gordinhas Crédito: Divulgação
Quanto a canga? Que tal a gente transformar ela em um acessório e não em um “ esconderijo” ? Fiquei muito tempo usando a peça para esconder o bumbum, as celulites... Você me entende.
E eu quero te convidar nesse verão a tirar a canga sem medo. Porque você é linda do jeito que é, e merece curtir o verão por completo. Ou vai me dizer que você não morre de vontade de dar aquele mergulho no mar, mas fica preocupada com a tal “canga”? Não se preocupe, apenas vá, crie momentos inesquecíveis sem pensar no que os outros irão pensar. 
Faça da moda sua aliada. Hoje podemos celebrar e perceber que existem roupas e looks para as gordinhas que valorizam, levantam a autoestima da gente, e ajudam demais no nosso olhar sobre nós mesmas. Se inspire nesses looks de praia e vá descobrir o quão maravilhoso o verão é! No meu Instagram @rayanesouzaplus tem outros modelos para te inspirar. 

Rayane Souza

A Influencer Rayane Souza é uma das vozes no movimento Plus Size Capixaba. Já representou o Estado em diversos concursos de beleza plus size levando a bandeira do empoderamento e da auto estima da mulher plus

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