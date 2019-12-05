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Renata Rasseli

Artista capixaba é premiada em bienal de Valência, na Espanha

Kyria Oliveira recebeu a Menção Honrosa com a obra "Manto que me abriga", na  "IV Bienal de Valencia"

Públicado em 

05 dez 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Artista capixaba Kyria Oliveira Crédito: Instagram/divulgação
Nossa artista capixaba Kyria Oliveira acaba de receber a Menção Honrosa, com a obra "Manto que me abriga", na "IV Bienal de Valencia", na Espanha.  "É um trabalho feito com refugo de couro natural cortado manualmente", diz a artista. 
A obra "Manto que me abriga", da artista capixaba Kyria Oliveira, na "IV Bienal de Valencia" Crédito: Instagram/divulgação
A obra "Manto que me abriga", da artista capixaba Kyria Oliveira, na "IV Bienal de Valencia" Crédito: Instagram/divulgação

DEGUSTAÇÃO DE CHOCOLATES

Vitória Martins, Eduarda Buaiz, Flávia Gama e Isadora Martins: em noite de degustação de chocolates finos em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

MARCAS DE VALOR DE A GAZETA

Os jornalistas Mário Bonella e Daniela Abreu serão os apresentadores da cerimônia do Marcas de Valor. Ao todo, 46 troféus vão ser entregues para os grandes premiados da noite. O evento vai ser realizado a partir das 19h30 desta quinta-feira (5), no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória.
Assim como nas outras edições, uma estrutura será montada para recepcionar os convidados. A decoração ficará por conta do Maison Rose. Já o buffet vai ser preparado pelo Hugo Grassi, da Casa S.

ANIVERSÁRIO

Manuela Murad, Lorena Rassele Croce, a aniversariante Fabiana Rassele Croce, Beatriz Croce Costa e Bia Bonadiman Perenzin: noite de parabéns pra você! Crédito: Renata Rasseli

LANÇAMENTO DE LIVRO

O chef Juarez Campos e a doutora em Nutrição Oncológica, Olívia de Podestá, convidam para o cookbook “Faça sentido, faça sabor”, nesta sexta (6), na Casa do Chef Juarez. Esse livro será distribuído, em primeira mão, na Afecc-Hospital Santa Rita,  aos pacientes pós-tratamento de câncer de cabeça e pescoço. 

HOMENAGEM

Luiz Wagner Chieppe,  Jerson Picoli e José Antonio Fiorot: na noite do Prêmio Destaque e entrega da Medalha do Mérito Empresarial da Fetransportes, em Vitória Crédito: Take 01

PERSPECTIVAS

Rogério Marinho, secretário especial da Previdência Social, estará em Cachoeiro nesta sexta-feira (6), a convite de Tales Machado. Em encontro com convidados, o economista vai falar sobre as tendências econômicas e políticas para 2020.

QUERIDAS DE RR

Maria Izabel Braga e Ivana Ruy: em noite de degustação de chocolates Crédito: Mônica Zorzanelli

CHÁ DA TARDE

Tereza Aragão convida para um chá da tarde nesta quinta (5), no Mix&Bem, na Enseada do Suá. A chef vai receber Laila Braz e Simony Esteves que vão mostrar suas porcelanas e joias. 

PRESIDÊNCIA DA APES

Em eleição realizada nesta segunda-feira (2), o procurador Leonardo Pastore foi reconduzido à presidência da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (Apes) para o biênio 2020-2021. Grande parte dos associados participou da votação, que ocorreu na sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

CAPIXABAS EM MIAMI

Juliana Amaral, Teresa Nader, Rita Garajau, Sig Bergamin e Rosane Servino: visitando a Casa Cor de Miami. Crédito: divulgação

LANÇAMENTO 

Andréa de Pinho convida para o lançamento de coleção de verão em prata com pedras naturais, no próximo dia 10, Casa Quatro, Barro Vermelho. 

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MISSA DE 30º DIA

Marília Antunes e Coser convida para a missa de um mês de falecimento de Otacílio José Coser, que acontece nesta quinta-feira (5), às 18h, na Catedral Metropolitana de Vitória.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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