Artista capixaba é premiada em bienal de Valência, na Espanha

Nossa artista capixaba Kyria Oliveira acaba de receber a Menção Honrosa, com a obra "Manto que me abriga", na "IV Bienal de Valencia", na Espanha. "É um trabalho feito com refugo de couro natural cortado manualmente", diz a artista.
DEGUSTAÇÃO DE CHOCOLATES
MARCAS DE VALOR DE A GAZETA
Os jornalistas Mário Bonella e Daniela Abreu serão os apresentadores da cerimônia do Marcas de Valor. Ao todo, 46 troféus vão ser entregues para os grandes premiados da noite. O evento vai ser realizado a partir das 19h30 desta quinta-feira (5), no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória.
Assim como nas outras edições, uma estrutura será montada para recepcionar os convidados. A decoração ficará por conta do Maison Rose. Já o buffet vai ser preparado pelo Hugo Grassi, da Casa S.
ANIVERSÁRIO
LANÇAMENTO DE LIVRO
O chef Juarez Campos e a doutora em Nutrição Oncológica, Olívia de Podestá, convidam para o cookbook “Faça sentido, faça sabor”, nesta sexta (6), na Casa do Chef Juarez. Esse livro será distribuído, em primeira mão, na Afecc-Hospital Santa Rita, aos pacientes pós-tratamento de câncer de cabeça e pescoço.
HOMENAGEM
PERSPECTIVAS
Rogério Marinho, secretário especial da Previdência Social, estará em Cachoeiro nesta sexta-feira (6), a convite de Tales Machado. Em encontro com convidados, o economista vai falar sobre as tendências econômicas e políticas para 2020.
QUERIDAS DE RR
CHÁ DA TARDE
Tereza Aragão convida para um chá da tarde nesta quinta (5), no Mix&Bem, na Enseada do Suá. A chef vai receber Laila Braz e Simony Esteves que vão mostrar suas porcelanas e joias.
PRESIDÊNCIA DA APES
Em eleição realizada nesta segunda-feira (2), o procurador Leonardo Pastore foi reconduzido à presidência da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (Apes) para o biênio 2020-2021. Grande parte dos associados participou da votação, que ocorreu na sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE).
CAPIXABAS EM MIAMI
LANÇAMENTO
Andréa de Pinho convida para o lançamento de coleção de verão em prata com pedras naturais, no próximo dia 10, Casa Quatro, Barro Vermelho.
MISSA DE 30º DIA
Marília Antunes e Coser convida para a missa de um mês de falecimento de Otacílio José Coser, que acontece nesta quinta-feira (5), às 18h, na Catedral Metropolitana de Vitória.