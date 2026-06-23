Violência contra as mulheres e a discussão sobre o pastorado feminino nas igrejas evangélicas

O problema não está apenas em determinadas conclusões teológicas, mas na lógica subjacente que frequentemente as sustenta. Em muitos contextos, a resistência à ordenação feminina não decorre exclusivamente de convicções exegéticas, mas de pressupostos culturais profundamente arraigados sobre autoridade, gênero e poder.





Quando homens são sistematicamente considerados mais aptos para liderar, ensinar ou governar simplesmente por serem homens, estamos diante de uma estrutura que se aproxima da misoginia institucional, ainda que revestida de linguagem religiosa.



Isso não significa afirmar que todo cristão contrário à ordenação feminina seja misógino. O debate é mais complexo do que isso. Contudo, também seria ingenuidade ignorar que a misoginia histórica da cultura ocidental influenciou profundamente a formação de muitas tradições eclesiásticas. A igreja não vive fora da história. Ela absorve valores, preconceitos e estruturas de seu tempo, e precisa constantemente submetê-los ao julgamento do evangelho.



Além disso, a exclusão das mulheres do pastorado produz uma contradição difícil de sustentar. Em inúmeras igrejas, mulheres podem evangelizar, discipular, ensinar seminários, dirigir ministérios, coordenar missões, aconselhar famílias e até mesmo exercer, na prática, funções pastorais.





O que lhes é negado não é necessariamente o ministério, mas o reconhecimento institucional desse ministério. Em outras palavras, aceita-se o trabalho, mas recusa-se o título; acolhe-se a função, mas rejeita-se a autoridade.

